現年45歲的劉愷威自2013年宣布迎娶內地當紅花旦楊冪後，人氣在內地高居不下，往後數年劉愷威更「劇接劇」全沒空檔，每套劉愷威主演的劇集更常登上微博熱搜榜，其討論度也不遜於楊冪。 不過，自劉愷威與楊冪結婚僅5年告以離婚收場後，在愛情上遲遲没有着落的劉愷威不時都有緋聞傅出，而在近日，他更被傳媒拍到與比他年輕19歲的「中國第一校花」陳都靈交頭接耳表現親暱，疑似發展了一段新戀情。

現年45歲的劉愷威與比他年輕19歲的「中國第一校花」陳都靈因拍攝劇集《這就是生活》而傳出緋聞 (《這就是生活》劇照)

45歲的劉愷威與前妻楊冪結婚5年，即便兩人生下女兒「小糯米」（劉梓蘭）仍沒法讓兩人敵過七年之癢，而楊冪與劉愷威離婚消息公開約半年時間，楊冪便率先傳出與前JYP娛樂內地藝人魏大勛熱戀消息，更被網民拍到疑似穿著情侶裝約會。

可是，曾經與多位拍檔女星傳出緋聞的劉愷威，在去年9月才被傳媒誤傳與「靚湯」湯洛雯相戀的緋聞，離婚後差不多兩年時間的劉愷威，近日又傳出與26歲女星陳都靈因合作拍攝劇集《這就是生活》而暗生情愫，微博更流傳一段陳都靈在去年劉愷威45歲生日時，男方緊擁女方的片段，但陳都靈與劉愷威年齡之差足足19年，是男方「情史」中最年輕的一位，比起與前妻楊冪12年的年齡差距更大，究竟回顧數年，與劉愷威傳出緋聞的「年齡差」女星又有誰呢？

緋聞女友「中國第一校花」陳都靈：相差19歲

「中國第一校花」陳都靈與45歲的劉愷威有19歲的年齡差，不過劇中是一對的兩人卻沒有多大的違和感。 (《這就是生活》劇照)

現年26歲的陳都靈是中國新生代演員，在2013年因參加「Facejoking校花校草」的票選中，在眾多樣子標緻的校花參賽者中獲得「女神排行榜」的冠軍，因此被內地網民稱為「中國第一校花」。

陳都靈空靈清秀的樣貌即被內地男星蘇有朋看中，並邀請她擔任其執導的電影《左耳》的女主角，更因此被提名第24屆上海影評人獎的「最佳新人女演員」，同時也讓陳都靈獲得更多拍劇的機會。其後因與劉愷威合作拍攝劇集《這就是生活》而傳出緋聞，交頭接耳表現親暱的劇場片段更在網上流傳。不過，比劉愷威年輕19年的陳都靈正值事業發展期，又是深受內地網民喜愛的新生代演員，如果二人真的是情侶的話，對於曾經離婚的劉愷威來說，要感情發展順利的話可能也有一定的挑戰性。

【按下圖看更多】「中國第一校花」陳都靈樣貌清秀:

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緋聞女友「靚湯」湯洛雯：相差12歲

早前，「靚湯」湯洛雯與劉愷威在2019年9月時傳出熱戀的消息 (roxannetong@IG)

現年33歲的「靚湯」湯洛雯雖然近日與當紅小男馬國明承認交往消息，但在去年9年時份，湯洛雯竟與相差12歲的劉愷威傳出低調交往四個月消息，也是劉愷威與前妻楊冪離婚後，首位與劉愷威傳出緋聞的女星，那時有傳戀情開展更是由劉愷威好友林夏薇所撮合，當時傳媒更說兩人是由朋友聚會時認識，繼而了解並發展戀情，更一起同遊英國旅行。不過，當時「靚湯」湯洛雯與劉愷威便分別向傳媒否認傳聞，更說兩人只是萍水相逢的人，沒有太多的交雜，湯洛雯更強烈表明自己為單身情況，更說每次的飯聚也另有朋友在場，所以他們的戀愛緋聞是不攻自破了。

【按下圖看更多】樣子甜美的湯洛雯曾與劉愷威傳出緋聞：

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前女友「新晉小花旦」劉庭羽與王鷗：相差8歲

中國女星劉庭羽多年後透露曾與45歲的劉愷威有過一段短暫的戀情 。(《單親媽媽》劇照)

45歲的劉愷威入行多年來，也多次與女拍檔傳出因戲生情的緋聞。在2008年時，當年33歲的劉愷威與內地「新晉小花旦」劉庭羽因合作拍攝劇集《單親媽媽》時傳出緋聞，當時兩人在劇中更有激吻場面。其後，劉庭羽多年後才透露兩人曾經是有過一段情，兩人很喜歡「打牌」的共同興趣因而發展成情侶，戀愛關係更持續到2009年，但最終也因為聚少離多分隔兩地而分手收場。

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此外，曾與劉愷威傳過緋聞或戀愛過的女星，還有中國女星王鷗，兩人年齡之差也多達8年，當時劉愷威更因為王鷗而陷入「婚內出軌」。在2016年時，劉愷威被傳媒拍到在深夜時間，進入了王鷗的酒店房間數個小時，消息一出劉愷威和王鷗都辯解說他們只要在討論劇本，當時「看劇本」也成為網民取笑劉愷威的網絡熱詞。雖然出軌之事在當時鬧得沸沸揚揚，但當是的妻子楊冪表示相信劉愷威，事情也這樣告一段落。