新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球令人心惶惶，減少外出活動，也間接令許多人選擇留在家中「煮飯仔」抗疫。平日在烘焙店和超市輕易買到的麵粉、酵母和忌廉等製蛋糕和麵包的材料，在近來也持續出現缺貨問題，而平日只在情人節或週年紀念日才會下廚的一眾女生，也因常在居家抗疫關係，紛紛變身「廚神」，讓另一半大飽口福！

馬國明與湯洛雯近日公開戀情，湯洛雯更說視對方是結婚對象才開始戀情，不知道愛吃甜點的她，會不會為馬國明親自下廚烹飪呢？ (roxannetong@IG)

樣貌長得標緻可人的女生固然可第一眼引起異性的注意力，但任其樣貌當初是如何嬌艷絕色，始終也敵不歲月蹉跎。常言道：「若要抓住男人的心，也先抓住他的胃。」女性慬得烹調出齒頰生香的美食，總能掀起男性內心深處想「回家」的想法，皆因現今世代男性總要肩負養家的責任，每天帶着疲憊身軀回家，已經累得不想吃飯了，但如果另一半很貼心為伴侶一早預備好晚餐，便可適時為對方帶來窩心感覺。

近日，日本媒體《Smartlog》便釋出一個名為「日本男生最希望女朋友做的料理」調查訪問，而調查主要是邀請1970年至1990年出生的男性，並訪問他們最希望女朋友給他做什麼的料理，並綜合調查訪問所得，整合出以下十款的料理。雖然日本的飲食文化與香港略有不同，希望以下的十款料理，也可讓一眾香港女生為伴侶下廚時作為參考，不用為想著煮什麼菜式而絞盡腦汁。相信只要是你親手做的，另一半也定能感受到你滿滿的心意。

【接下圖了解更多】「日本男生最希望女朋友做的料理」排行榜中的第10名至第9名！

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【第1位】：日式咖哩飯（カレー）

日式咖哩飯（カレー）可以說是每個日本家庭人妻也慬得料理，市面上也推出了很多不同的日式咖哩醬料包。 (nomuken25@IG)

日式咖哩飯（カレー）不只是深受日本男性歡迎，香濃的醬汁滋味也大受香港男生喜愛！百搭的日式咖哩搭醬汁，只要配上不同的材料，便可變身成不同的菜式，例如：日式咖哩配上滑蛋、日式咖哩牛肉飯和日式咖哩烏冬，是每個日本家庭人妻都十分擅長的菜式，充滿「家」的味道。市面亦有不同品牌與多種口味的日式咖哩醬料包選擇，只需加上配料便可，對於不擅於下廚的女生來說絕對是一大福音。

日式咖哩飯最基本的材料，是先預備一個馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥、數片日式咖哩磚，以及喜歡的肉類（可選擇配上牛肉粒、雞肉粒或是豬肉粒）。首先將馬鈴薯，紅蘿蔔洗淨切成小塊，馬鈴薯塊的尺寸可比紅蘿蔔塊大，讓馬鈴薯粒較有口感，再把洋蔥切粗絲，以及肉類切小塊，方便煮沸。其後熱鍋下油後，先把洋蔥炒好再加入紅蘿蔔塊和馬鈴薯塊炒香，然後加入高湯或清水煮沸。最後加上日式咖哩磚，等待咖哩汁變濃稠便完成了。香濃的咖哩味道令人回味無窮，成為日本男生最愛女友做的料理第一名！

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資料來源：《Smartlog》