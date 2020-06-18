Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle），兩位參加者Francesca Farago和Harry Jowsey在節目途中多次「犯禁」，受到其他參加者責難，但最終也終成眷屬，Harry更在5月8日在Netflix特輯《Extra Hot: The Reunion》中向Francesca求婚，可惜在求婚一個月後，Harry突然向Francesca提出分手。

Francesca與Harry在節目中已經擦出愛火花，一個月內在節目中「樣樣做齊」，之後順理成章地繼續交往。然而，兩人的關係並不是一帆風順，分別來自澳洲和加拿大的他們拍拖數月後，因遠距離戀愛短暫分手。後來兩人復合感情更恩愛，Harry更在視訊中以戒指糖向Francesca求婚，原本不被看好的戀情，隨Harry求婚後，網民也紛紛祝福他們。

Harrt與Francesca因Netflix《慾罷不能》成為情侶，卻一直不被看好。（IG@francescafarago）

曾不被看好以行動力證感情

Francesca與Harry分手再復合後的確甜蜜，Francesca也直言兩人復合後感情比以往更加穩固。他們常常在Instagram上高調「放閃」，更開設情侶YouTube頻道「Harry & Frankie」，分享兩人平日的相處點滴。兩人紋上情侶紋身、互見家長、Harry更說想與Francesca生小孩，遠距離也仿佛無礙兩人的感情，有時間便會跨越半個地球與對方見面，以行動力證感情穩定。

Francesca與Harry曾經很恩愛。（IG@francescafarago）

哭訴被分手暗示Harry不真誠

Francesca日前卻在個人YouTube頻道上傳片段「我們的分手」（Our Break Up），說Harry在兩星期前（即6月初）已向自己提出分手，更坦言一直未公開因抱持與Harry復合的希望，並且堅信兩人經歷這次磨合後會結婚。她在影片中說到感觸處仍會痛哭，「Harry和我分手了，我真的很心碎」。她指出Harry提出分手的理由是不能再忍受遠距離戀愛，即使Francesca以往已經嘗試在洛杉磯發展事業，並且計劃搬到洛杉磯，但Harry還是堅持分手。

Francesca在影片中直言「覺得自己被玩弄」，與Harry拍拖以來，自己聽到大量有關對方的負面傳聞，而這些傳聞有不少是真實的，而她也收到很多讓自己難以置信的對話截圖，暗示Harry為人並不真誠。縱然如此，她還是很愛Harry，也未想過要放棄這一段關係。

Harry已刪掉所有與Francesca的合照。（IG@harryjowsey）

然而，當她終於意識到Harry根本無意與自己復合，為了自己的心理健康，她決定拍攝影片宣布兩人分手的消息，她哭着說：「我不能繼續假裝我們在一起，也不能再欺騙自己我們會重歸舊好，我們已經分手，亦不會再復合。我需要從這段感情中抽身了」，一字一句都讓人心酸。網民也紛紛為Francesca打氣，希望她早日走出失戀的陰霾。

男生心聲「無健康關係基礎」 所言非虛？

Harry之後以影片「I broke up with her」回應與Francesca的分手，直言「我們從節目開始起，已經沒有一個能夠建立健康關係的基礎」，Harry更深情告白「我會永遠愛她，Francesca 永遠在我心中也有一個特別的位置」。Harry雖願意公開解釋分手原因，他所說的一句「無健康關係基礎」，相信也是不少男生心聲。因很多女生往往忽略，男生也需要時間建立互信基礎而產生較恆久的親密感。不過網民仍「不收貨」，加上他過往黑歷史太多，故直斥他態度敷衍。

Francesca與Harry的分手消息看似來得突然，其實Harry過去早已露出「渣男」本性，點擊看Harry備受爭議的行為。哪些渣男慣用套路，女生要小心提防？＝＝＞