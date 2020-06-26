【愛情】伴侶出軌，自己也以出軌報復對方，仍可修補關係？面對另一半不忠，能下定決心斬斷情絲或許好過一點，但大部份人都如台灣健身網絡紅人筋肉媽媽般，丈夫出軌2次，無法原諒丈夫，卻因兒子勉強維繫，縱然痛苦，卻無法自拔。

筋肉媽媽對中風丈夫不離不棄，讓不少網民感動。（IG@melody.wan）

懷孕最脆弱時夫出軌

筋肉媽媽、筋肉爸爸是台灣着名的健身夫妻檔，去年筋肉爸爸壯年中風，筋肉媽媽依然不離不棄，陪伴丈夫走復康之路，兩人的愛情故事觸動了不少網民。看似「完美」的愛情背後，其實曾經出現難以修復的裂痕，但也正因是破鏡重圓，這份愛更顯得難能可貴。筋肉媽媽日前在清談節目《單身行不行》中分享與丈夫結婚9年，一路走來的故事。

筋肉媽媽在臨盆前發現丈夫出軌，日後關係埋下心結。（筋肉媽媽Facebook）

有人說懷孕時女人最脆弱的時刻，面對懷孕附帶的各種不適，又害怕產後無法恢復身材，自信盡失。筋肉媽媽在臨盤之前，發現丈夫在社交平台與年輕女生的曖昧對話，崩潰的她失去理智，以死相逼拿到了那個女生的電話，她直言當時覺得很荒謬，「從閃婚開始，我們一直都像熱戀的情侶，現在你突然在我最醜的時候，還做這種事情（出軌）。」然後，她打給丈夫的出軌對象，大罵對方一頓，揚言要將對方出軌的事公告天下，還要告對方「通姦」。

怨懟6年忘掉了愛情

雖然丈夫在之後與出軌對象斷絕來往，但他們的關係卻回不去。

往後她又收到朋友傳來丈夫與女生摸着手喝咖啡的照片，這一次她沒有大鬧，而丈夫則解釋對方是他的健身大客戶，常常會在上課前把他約到咖啡廳，當下丈夫說把學生轉給別的健身老師，事情看似到此終結，筋肉媽媽感覺「裂痕的鏡子上面有破碎更多」，卻沒有誰願意主動修補。

丈夫在兒子出生後一直都是盡責的爸爸，也承諾照顧好筋肉媽媽，可是往昔出軌始終成為兩人難解的心結。（筋肉媽媽Facebook）

「拿他錯誤鞭屍，久了你會覺得是武器」

兩人維繫關係的原因只剩下兒子，雖然丈夫是個好爸爸，但她依然無法解開心結。雖然兩人共同創業，卻沒有把他們的距離再次拉近，關係發展到後期是相看兩生厭，「我看到他就覺得討厭。」

偶爾筋肉媽媽也會有想修補關係的念頭，從前互相按摩是情趣，於是她請丈夫幫自己按摩，但換來的只有嫌惡的臉。在這段關係中，筋肉媽媽大部份時間都將自己置於受害者的角色中，「拿他的錯誤鞭屍，久了之後你會覺得這是一個武器，你就越來越不會檢討自己。」 與丈夫天天怨懟，她曾經因此與另一位工作拍檔越走越近，帶點報復心態與對方約會，以為終於重拾戀愛感覺，後來卻發現「其實不愛對方，只是想從外遇中找回遺失的自己。」

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被丈夫發現外遇 兩男街上大打出手準備離婚

正當筋肉媽媽想與外遇對象斷絕關係，丈夫卻發現了，兩個男人為了她在街上大打出手。而此時筋肉媽媽開始萌生離婚念頭，一方面是作為母親的內疚，另一方面是她沒辦法在忍受痛苦又壓抑的婚姻關係。她請來媽媽當「離婚證人」，準備簽字離婚時，媽媽卻勸她回家住兩個星期，如果到時決意要離婚，她就會幫他們簽名。

碰上挫折，才意識到最愛是誰。（IG@jz_woo）

冷靜下來後，筋肉媽媽還是發現心底裏愛着丈夫，因此決定與丈夫重修舊好，只是關係經歷長時間的低潮期，他們突然也不知如何表達愛意，他們試圖到餐廳約會，小酌聊天，卻相對無言。當關係漸漸有起色時，一直身體健康的筋肉爸爸卻中風，她突然覺得「彼此還能講話是這麼珍貴的事情」。一場大病，雖是不幸事，卻讓她意識到自己更不能失去丈夫，出院後，他們都更加珍惜生活中每一件細微的事。

點擊看筋肉媽媽與丈夫如何修補破碎關係：

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原諒出軌一方 先學識原諒自己

筋肉爸爸曾經在Instagram上分享與妻子走過的高低起跌，當兩人決定修補破碎的關係，我們常常只談原諒出軌的一方，卻從來沒有想過原諒「自己」。永遠執着於「心結」，不斷回想他讓你受傷的那刻，看似比對方站高一級，在沒日沒夜的爭吵和埋怨中，傷掉的不僅是對方，還有自己。筋肉爸爸和筋肉媽媽都犯過錯，可是他們「選擇原諒，原諒對方，也原諒自己」，放過自己後，他們的關係浴火重生，比以往任何時候都更加堅固。

如果恨過、罵過，兩個人都冷靜下來，看清自己的內心後，決定再給他一次機會，但在重修舊好前，又要先考慮甚麼？外國媒體《Bustle》指出在伴侶出軌後，如果你們能做到以下的事，不妨考慮復合：