你比你想像之中堅強，只不過你自己不太相信吧？你以為他就是你的全世界，他走了，所以你也不能再走下去了。你崩潰過不知多少遍，但他依然沒有回來，那代表什麼？代表你不應該再沉溺在這些悲傷之中了，你說你沒有事、你說你已忘記了他、你說你看起來不是很好嗎？對，你看起來的確沒有事，而且還能夠如常的上班、工作、忙碌，只不過裝出來的堅強，是不能治療你心裏的傷口。

你崩潰過不知多少遍，但他依然沒有回來，那代表什麼？代表你不應該再沉溺在這些悲傷之中了。（《我們與惡的距離》劇照）

要克服傷痛，你必須先學習承認傷痛。有些人說着我沒事，但回到自己的房間後就跌坐在地上，哭了不知多少個夜，恍惚未能夠找到逃出去的方法。沒辦法，畢竟要逃出那個人遺下給你的陰影，一點也不容易，但你需要做的不是把眼淚收藏起來，而是找對人來狠狠哭一趟。你知道嗎？有多少不被承認的鬱悶就是在心裏無限地放大，你表面如常，但內心卻混亂不堪，他的離開是如此粗暴的，話也沒有留下太多就這樣消失了。

你在逃避什麼？你在逃避自己要承認他已經一走了之的現實。（《29+1》劇照）

你要問自己的一個問題：這個人值得嗎？這個人值得你如此崩潰嗎？你自己也清楚知道，就算他仍然與你在一起的時候，你已經承受過無數次的委屈，你也早早意識到分手總會來到，只不過你逃避這件事，就像你現在逃避你自己一樣。你在逃避什麼？你在逃避自己要承認他已經一走了之的現實，這一點你清楚知道，只不過你不想承認罷了。

在遇見他以前，你不也是一個人好好的過生活嗎？（《撒嬌女人最好命》劇照）

放心，這也是青春裏的一種經驗。你不承認自己的脆弱，然後強裝堅強，甚至不承認已經發生了的事情。一些不知情的朋友忽然向你問起他，你甚至可以從容的回答，大慨也是他近來太忙了吧？但其實連你自己也覺得失笑，為什麼要裝沒有事？難道告訴其他人，你和他已經分手也是那麼困難的嗎？

【按圖看】更多愛情金句，堅強不是裝沒事，而是勇敢面對，然後灑脫向前走：

真正的堅強，是你就算失去了他，都可以繼續挺起胸膛的向前走。事實上，在遇見他以前，你不也是一個人好好的過生活嗎？這一刻你需要做的不是強裝堅強，而是坦白承認你真的受了點傷，然後好好聆聽自己的感受，再慢慢一點一點的從他的陰霾裏走出來。

他不值得你如此的愛他，也不值得你繼續如此的傷害你自己。

你比你想像之中堅強，只要你相信，你就可以不再因他而脆弱。