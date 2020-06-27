《禁室365天》（365 DNI）於本月在Netflix上架，旋即登上人氣榜的「十大」。被譽為「波蘭版格雷」的《禁室365天》，長達3分鐘的性愛鏡頭卻比《格雷的五十道色戒》系列更為逼真，絕不「點到即止」，不少網民懷疑男女主角是假戲真做。

《禁室365天》大受歡迎，原班人馬已確定接拍續集。飾演女主角的Anna Maria Sieklucka會否答應「尺度」升級？

【禁室365天】，《禁室365天》大受歡迎，原班人馬已確定接拍續集。飾演女主角的Anna Maria Sieklucka會否答應「尺度」升級？（《禁室365天》劇照）

《禁室365天》被稱「波蘭版格雷」 性愛場面「假戲真做」？

《禁室365天》（365 DNI）上映數星期以來，一直長駐在十大香港最受歡迎人氣榜，當中含「SM」、爆力等大膽戲碼，改編自同名暢銷小說，全裸演出在波蘭掀起熱烈討論，被性愛鏡頭觀眾稱過份逼真，有外國影評評：「比『格雷』系列更火熱！」

不過「大熱」劇集《禁室365天》的IMDb分數只得3.5分，到底值不值得一看？

點圖看以下看劇情簡介及「誠實看後感」，波蘭版「格雷」美化了斯德哥爾摩症候群？

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28歲女主角「一脫成名」 現實中與男主角「手下」拍婚照？

《禁室365天》（365 DNI）大受歡迎，同時「捧紅」了男女主角，Michele Morrone本來剛離婚，正想放棄演藝，卻接拍了這部Netflix電影；女主角Anna Maria Sieklucka則是第一次接拍電影，當然也是第一次在大螢幕前一絲不掛。不少觀眾好奇，這大膽的女生到底是誰？

【禁室365天】男女主角在戲中打得火熱，不少觀眾好奇，到底二人有沒有愛上對方，正當大家懷疑之際，Anna卻在Instagram上上載「婚照」。（anna_maria.sieklucka@instagram）

28歲的Anna Maria Sieklucka她在1992年出生，在波蘭讀高中及演藝學院。Anna的爸爸是律師，為女兒的事業感到自豪，她曾在訪問中提到：「我爸爸永遠支持我，我任何時候都相信他。即使我要在電影中的大膽演出，也沒有改變這一點。他為我感到驕傲，因此他的反應是正面的。」她本來只在波蘭的電視與劇場中演出，《禁室365天》（365 DNI）是她的第一部電影，她在《Gala.pl》的訪問中提到，她喜歡唱歌，也愛跳舞，擁十年的芭蕾舞經驗。

【禁室365天】被問到會新一集會否有更大尺度，她卻笑說或許她會跟同樣是音樂人的男主角作二重唱。（anna_maria.sieklucka@instagram）

在接拍《禁室365天》她也曾十分害怕，但她最後決定相信製作團隊。未來即幾將開拍第二集，會嘗試新事物，被問到會新一集會否有更大尺度，她卻笑說或許她會跟同樣是音樂人的男主角作二重唱。

男女主角在戲中打得火熱，不少觀眾好奇，到底二人有沒有愛上對方，正當大家懷疑之際，Anna卻在Instagram上上載「婚照」：

參考資料：The Orphan Magazine,Gala Pl