裕美與林作日前承認拍拖，裕美有過一段婚姻，花邊新聞不絕，會考成績0分，不少人都覺得兩人身世背景並不相襯。林作多次在Facebook上發文護花，指過去裕美被指出軌全因前夫故意誤導傳媒。然而，林作母親似乎還是不能接受兒子的戀情，日前她接受傳媒訪問，直言不能接受裕美做「林家媳婦」，更言如果兩人奉子成婚會斷絕母子關係。

林作裕美十分恩愛。（林作Facebook）

疑被評「竹門對膠門」 林母堅決反對

雖然裕美早前接受訪問坦言伯母有何不滿可以當面直說，她會努力改善。但林作母親似乎不領情，直言現階段不想與裕美面對面溝通。而網絡作家葉朗程也「湊熱鬧」評「林美戀」，日前不開名暗示兩人是「竹門對膠門」，裕美則反擊對方想法「膚淺」，並且帶有「歧視人的成份」，而林作也直斥對方「鄙視低學歷」，即是與成千上萬的香港人作對。其實現今世代，「門當戶對」早已不是幸福婚姻的先決條件，以下基層出身的女星嫁入豪門雖惹來不少輿論，但依然過得幸福滿溢。

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徐菁遙（徐淑敏） 黃浩

徐菁遙（徐淑敏）因參選2006年港姐而出道，參賽時是大熱的她最後雖未能躋身三甲，卻成為無綫力捧的新人之一。Suki與富商黃浩2009年開始拍拖，兩個月後閃婚，翌年誕下長女黃心瑤（Vianna）。黃浩以飲食業生意起家，近年更涉足傳媒界，而Suki嫁入豪門後過着闊太生活，搬入4000呎比華利山豪宅，淡出娛樂圈發展美容生意。

徐菁遙（徐淑敏）Suki其實也是基層出身，小時候與外婆同住彩雲邨，入行前則是與家人同住青衣邨，學歷也不算「標青」。但她婚後努力進修，到日本修讀「藍帶課程」，又修讀珠寶鑑證課程、遠赴瑞士修讀餐桌禮儀，成為內外兼備的人妻。

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李嘉欣 許晉亨

有「最美港姐」之稱的李嘉欣，1988年出道，同時奪得國際華裔小姐及香港小姐冠軍，當時隨即受到無綫力捧，簽下部頭藝員合約。入行後，有不少富豪都曾經拜倒在她石榴裙下，最為人熟悉的就是她與劉鑾雄（大劉）的一段情，當年不理對方身邊早有正宮寶詠琴，兩人愛得轟烈，但最後還是分手收場。

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母親「富養」氣質自少培養

她在2006年公開與香港富商許晉亨的戀情，2008年舉行據聞耗資1億的「世紀婚禮」，婚後誕下1子，一家三口幸福快樂。然而，現為貴婦的李嘉欣其實也不是生於富裕之家，十多歲時父母離異，母親帶着她與姐姐離家出走，家境貧困，曾經一度住在鐵皮屋。李嘉欣雖然就讀傳統名校瑪利諾修院學校，但14歲便半工讀幫補家計，入行前還是居於臨近重慶大廈的唐樓。雖然經濟環境不富裕，李嘉欣母親依然堅持「富養」女兒，會到百貨公司為女兒買衣服，對女兒的打扮要求尤其嚴格，一定要「穿裙」才可以出街，或許李嘉欣的貴婦氣質就是如此養成。

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