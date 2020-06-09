【愛情｜單身】有「最美小龍女」之稱的李若彤，去年在微博上傳「婚紗獨照」，完成媽媽看女兒出嫁的心願。李若彤母親曾在節目坦言女兒近10年沒有拍拖，網民都紛紛關心她的終身幸福，不停追問她為何不結婚，她日前終於忍不住回應網民，直言女性「為何一定要結婚？」。

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女人年齡過了某個數字依然單身，有人樂得自在，有人焦急難耐。大齡女子沒人追，許多人的第一直覺都會覺得與容貌有關，然而，在這個年代，「年老」與「色衰」也非必然掛勾。保養得宜的美魔女，或許比年輕女子更有魅力，感情路上卻一直「交白卷」，過客不少卻始終未有遇上對的人。

娛樂圈中也有不少女星一直是單身。（IG@hebe_tien_0330）

男生是「視覺動物」？為何長得不錯，卻始終沒戀愛運？

不少人都覺得漂亮女生一定會被男生圍住轉，從來不乏追求者，全因我們覺得男性是天生的「視覺動物」。現實卻有不少長得不差的女生，直言「想戀愛了」卻無人追求，甚至有時主動出擊明示、暗示，對方也會無故退縮。久而久之，她們發現「美貌」反而成了戀愛的阻礙，即使對自己有好感，對方也可能因為距離感而不敢接近，未開始追求已經萌生放棄念頭。反而長相平平，卻予人親切感覺的鄰家女孩更受男生歡迎，這大概就是男生近年追求的「GFable」感覺。

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單身與否，無疑是種選擇，但日本女性網站《4meee》列出以下長得不錯的女生讓男生避之不及的「單身體質」，或許也能助你在愛情路上走得更順暢。

1.打扮太有女人味

女生覺得約會時精心打扮是對男生的尊重，也能表達對對方的重視。因此，她們每次與心儀對象外出約會時，總會隆重其事，穿上有女人味的連身裙和高跟鞋，噴上香氣濃郁的香水，加上天生麗質，的確會讓男生為之一亮。然而，當每次都穿得彷如出席晚宴般隆重，反而會弄巧反拙，讓男生覺得有距離感之餘，更可能會有壓力。面對身穿華服的你，他們又不好意思穿得「不修邊幅」，偶爾穿得簡單一點，化淡妝、戴眼鏡，反而更能拉近你與他的距離。

李施嬅戴起眼鏡，偶爾打扮得像鄰家女孩，感覺較親近。（IG@selenaleelalee）

2.自我感覺良好

長得漂亮的女生自信滿分，只要異性釋出一點善意，就會被解讀為「他對我有興趣」、「他想追求我」。然後，你就開始用「高姿態」與他相處，在尚未確立關係前，已經仿佛以女友身份自居，控制對方、要對方達到自己的無理要求，這些行為都可能會讓男生感到壓力大，甚至會產生「你憑甚麼」的想法。因此，還是先釐清對方對你是朋友間的善意還是愛意才開始行動吧。

要是你擁有如「國民漂亮姐姐」孫藝珍般女神外貌，更要留神與別人相處態度。（IG@yejinhand）

3.全身名牌

有能力賺錢的女生，買名牌衣服、首飾、手袋獎勵自己並不為過，只是過度追求物質，每次外出總是滿身名牌，約會時總是要到高級餐廳，縱然是自己賺錢自己花，也可能會對想追求的異性造成壓力。日後交往送禮物也會害怕「過於寒酸」，最後對方可能會因為「金錢觀」放棄。