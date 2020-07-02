現年46歲的蔡少芬去年以高齡再度為武打影星丈夫張晉誕下孩子，兩人也不時在網上大秀一家五口的幸福恩愛照，蔡少芬與張晉結婚12年，由初時不被網民看好的「女尊男卑」戀到張晉終能「打出一片天」收獲苦盡甘來的事業成就，並走到現時備受網民肯定和羨慕的婚姻愛情，一切也緣於愛與包容。

現年46歲的蔡少芬去年再為丈夫張晉誕下孩子，終於「追仔」成功 (adachoi9800@IG)

蔡少芬好友曾指張晉是「死飛仔」更勸分手

蔡少芬在綜藝節目《妻子的浪漫旅行》中，為張晉剪髮和洗頭 (《妻子的浪漫旅行》第四季劇照)

近日，蔡少芬為了拍攝內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》需要短暫離開家庭，與另外藝人太太一同遠赴外地拍攝節目，但離開家庭之先，劇組需要蔡少芬為丈夫張晉籌備一個特別驚喜。對於張晉曾在節目上分享：「我是一個特別不太懂浪漫的人，但我特別感謝她 （蔡少芬）在我這種不是很浪漫的人身上，去製造一些浪漫，這些心思也很讓我感動。」籌備驚喜對於蔡少芬來說是駕輕就熟，蔡少芬刻意在家中的天台建立一個臨時剪髮店，為丈夫張晉剪髮和洗頭，目的是讓張晉重溫兩人初相識片段。

誰不知蔡少芬竟用早前洗地板餘下儲存在水槍的水，為張晉沖洗頭髮 (《妻子的浪漫旅行》4截圖)

事緣兩人相識在2003年拍攝武俠劇集《水月洞天》，當時張晉仍是寂寂無名的武術指導，但仍無阻張晉熱切追求當時是一線花旦的蔡少芬，三次表白仍告失敗的張晉終在堅持不懈的第四次表白中，收獲女神蔡少芬的心。當時與張晉剛剛一起不久的蔡少芬看見張晉因過度燙髮而受傷的髮尾，於是便親自為張晉剪頭髮，那時蔡少芬的好友洪欣更說留有金色髮色的張晉與「飛仔」無分別，也建議蔡少芬和對方分手。

雖然在《妻子的浪漫旅行》節目中蔡少芬是雞手鴨腳地完成整個剪髮過程，開始之先更拿錯護髮素當作洗髮水，更用先前是洗地水槍當中餘下的水為丈夫沖洗，弄得張晉滿身是水，不過，看似一場災難的剪髮驚喜，在張晉的眼裏卻可看見他對蔡少芬濃濃的愛意和包容，因為當初蔡少芬對他的包容和諒解也是一樣。

【按下圖看更多】蔡少芬與張晉打打鬧鬧的幸福生活照

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風雨同路 願互相扶持到老 看更多的風景

蔡少芬與張晉擁有共同信仰，在價值觀上也十分合襯 (adachoi9800@IG)

我相信他（張晉）是能出人頭地的，因為我覺得他是一個很能幹的人，有很多能力在手，所以我覺得他只差一個伯樂，讓他的本領都拿出來給人欣賞和看得到。 蔡少芬

雖然張晉不善於做出浪漫的行動，但幸福有時候很簡單，不用鋪天蓋地的驚喜浪漫，只需要一個帶有溫度的擁抱，一個厚實的肩膀，一個能包容和體諒自己短處的人，也是一個看清自己所有缺點和不足，但依舊願意相信並與自己攜手到老的一個同行者。初時蔡少芬選擇在2008年下嫁仍沒有在事業上獲得成就的張晉，但蔡少芬卻是如此相信對方能帶給自己幸福。

我要感謝我的太太—蔡少芬。對！我的太太就是蔡少芬。有人說，我一輩子都需要靠她，沒錯！我可以告訴大家，我這輩子的幸福就是要靠她。 張晉

在我面對低谷的時候，我甚至對她說：「只有你一個人欣賞我有甚麼用？但我仍要感謝她陪我走過所有的困難，給予我無限的欣賞和鼓勵。 張晉

最終蔡少芬與張晉結婚的第八個年頭，在2014年時憑電影《一代宗師》馬三一角，在第33屆香港電影金像獎獲得最佳男配角，更在得獎台上對頒獎台下的妻子蔡少芬說出情深說話，台下的蔡少芬雖然已哭成淚人，但仍以堅定眼神望向張晉，彷彿是告訴別人：「我的丈夫（張晉）就是一個有能力的人。」結婚那時蔡少芬與張晉兩人曾說過一句：「我們不論甚麼時間，也需要風雨同路。」往後的張晉與蔡少芬做到了，張晉更說：「現在風雨同路我們有了，但我希望我們有風景，可讓我們再一起走更多、同路更多。」

蔡少芬因為懷孕關係，很難動身為自己剪腳甲，但其丈夫張晉總每次在她懷孕時，幫助她 (蔡少芬@微博截圖)

而張晉在節目中表示與蔡少芬有一個小小的愛情保鮮法，就是家中收藏着一個小木盒，盒中是一個專門放着蔡少芬寫給張晉「愛情信件」的地方，因為張晉認為信件比起電話內容較能留存美好情感，張晉也刻意分享當時2003年的《水月洞天》劇集通告單上，蔡少芬以通告作為畫冊來繪畫與張晉一同憧憬的結婚場境。想不到兩人最後也衝破各種的風雨，育有三位可愛的孩子，並繼續為這個小木盒增加更多「愛意情書」。

【按下圖看更多】蔡少芬與張晉平日與子女相處的甜蜜時光 為妻剪腳甲、盡心照顧孩子力證好丈夫：

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資料來源：《妻子的浪漫旅行》