Instagram彷彿成為「Z世代」生活的一部分，起床、吃飯、下班或睡前「碌一碌」IG已成習慣，有些人更花費心思營造一個與別不同的IG，例如：修圖、購買追蹤者和讚好數等，為的就是讓自己在這網絡世界獲得更高關注度，但澳洲一位喜劇女演員卻反其道而行，將最真實的一面呈現在大家眼前，卻意外引起網絡巨大的迴響。

虛擬世界失真迷失自我？澳洲網紅零修圖示人提倡接受自己不完美

澳洲一位喜劇女演員Celeste Barber除了是一位諧星之外，更是一位擁有720多萬人追蹤的另顃網紅 (celestebarber@IG)

眾多社交媒體平台彷彿成為現代人溝通的主要方法，社交媒體的興起也漸漸改變人們過去的習慣和價值觀，擁有窈窕身材、精緻大眼和豐厚嘴唇成為人們眼中漂亮的「標準」，慢慢追趕這個世界的速度，失去自我更變得隨波逐流，有些人為了成為網紅（KOL：Key Opinion Leader）更刻意購買修圖程式去建構社交上「另一面」的自己，但卻不知道已慢慢錯失「自我」。

澳洲一位喜劇女演員Celeste Barber在IG擁有720多萬的追蹤者，但她卻是非一般的「網紅」，不會與如一般網紅時時刻刻保持最佳狀態示人，相片沒有一絲修圖的痕跡，也沒有刻意將自己最美的一面呈現在鏡頭或觀眾眼前。

反而，Celeste Barber以搞笑灰諧風格重新包裝娛樂名人或是模特兒的照片，更透過平常人日常生活接觸到的日用品和環境重塑名人在網絡發布的照片，在每一張的模仿照片中加上「#celestechallengeaccepted」hashtag以紀錄自己每一個真實的樣子，而帖文一出便旋即引起網民熱烈的喜愛，「平凡人」最真實的一面有一種美麗，過多失實或建構反而失去原味。

【按下圖看更多】Celeste Barber以搞笑灰諧的方式模仿娛樂名人的對比照

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跳出固有的框架 接納自己

喜劇女演員Celeste Barber的丈夫也十分配合妻子的興趣 (celestebarber@IG)

另外，Celeste Barber也為丈夫建立一個「Hot Husband」的IG帳號，更在自己的IG聯同丈夫一同模仿耀眼荷里活的巨星情侶，雖然兩人沒有亮麗的樣貌和身型，但願意將自己最真摰的一面呈現在網民眼前，這份勇氣本是一種無與倫比的美麗。另外，Celeste Barber更登上澳洲版時尚雜誌《InStyle》的封面，證明登上時尚雜誌封面不是美女明星的專利，憑着自身自信的美和才華也可以影響他人。有時候跳出俗世固有的框架，嘗試面對自己不完美的地方，或許能在這些未曾完善的位置找到一份屬於自己的價值，相信比起追趕世界的步伐來得更舒適。

【按下圖看更多】Celeste Barber與丈夫「夫妻檔」的搞笑模仿照

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資料來源：instyle