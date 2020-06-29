在如幻似真的娛樂圈中能結識知心好友總是一份得來不易的福氣，最近香港娛樂圈有由《那些我愛過的人》而結緣的黃翠如、連詩雅和陳自瑤；台灣代表有紋上友情紋身的林心如和許瑋甯；韓國代表有曾在訪問中表示會為IU（李知恩）而不嫁人的劉仁娜外，但原來「韓劇女王」孔孝真與鄭麗媛和孫淡妃也有一段惺惺相惜的閨密情。

孔孝真與鄭麗媛一直在圈外都有着共同朋友圈子 (yoanaloves@IG)

近日，「女版Rain」孫丹菲出演綜藝節目《我獨自生活》，並邀請閨密「韓劇女王」孔孝真與「微笑女王」鄭麗媛一同出演節目並為大家的好友林秀美慶祝生日，三人在節目中真摰友情和相處方式如同家人般窩心，令不少網民也驚歎，原來娛樂圈也有真感情的存在，節目更因有三大女王「坐陣」，綜藝收視飆升至第一位，可見三人的閨密情蘊藏着巨大吸引力。

真正的友情可讓你做回最真實自己 沒有任何虛偽和包裝

孫淡妃在孔孝真生日的時候，為她安排慶祝生日行程 (xodambi@IG)

平日閒暇時，孔孝真、鄭麗媛和孫淡妃便像家人般相處，加上三人也擁有獨特的時尚品味和穿搭觸覺，在喜好和個性上頗為相似的影響下，三人很快便結成好友。本是與孔孝真份屬好友的孫淡妃，更邀請兩人共同好友鄭麗媛在自己的家中開生日派對，當時孔孝真和鄭麗媛剛走進孫淡妃的家中，便吐嘈孫淡妃的家中十分雜亂無章，但兩人卻沒有埋怨地為她打掃和整理清潔，另一邊忙着裝潢佈置的孫淡妃，一看見孔孝真和鄭麗媛便變身淘氣的小朋友，更向對方撒嬌需要幫忙。

孔孝真與鄭麗媛和孫淡妃也有一段惺惺相惜的閨密情 (mbcentertain@IG_

另外，孔孝真一向有「收視女王」之稱，在劇外總是可愛但又帶着一鼓至尊高高在上的感覺，但在節目中竟親自為好友下廚，雖然煮起上來姿態十分有功架，可惜鄭麗媛孫淡妃卻一臉嫌棄地說：「味道真的不太好！」，另外孔孝真更主動跪在地下為大家剪肉，就連節目的主持人看到這個畫面更笑說：「想不到至尊的孔孝真竟然在五花肉前下跪。」鏡頭下的她們就是如此真實的做自己，甚至比起有血緣關係的親人更會「打鬧」。鏡頭前的她們是如此的高貴，但鏡頭背後的真友情卻可以讓人沒有包袱地卸下面具，更讓大家可以放心和輕鬆地做一個最真實的自己。

【按下圖看更多】孔孝真與鄭麗媛和孫淡妃的合照

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朋友如家人 生命中缺少一人也不能

孔孝真與鄭麗媛和孫淡妃更曾經帶出母親一同旅遊 (rovvxhyo@IG)

去年孔孝真與孫淡妃在劇集《山茶花開時》共同演出，此劇更讓孔孝真獲得KBS演技大賞殊榮，出道多年的孔孝真出名是演技派演員，20年來多次站在得獎台上道出感謝說話的她，往往總是在鏡頭面前展露堅強一面，但孔孝真與孫淡妃對視的時候，她竟一度哽咽到說不出話來，孫丹菲在鏡頭下也強忍為好姐妹感到喜悅的眼淚，真情流露出如同家人般的深厚感情。因為朋友如家人一樣，也會在彼此生命中的高低潮中陪伴對方，在一方遇上低潮時成為對方的明燈，照耀對方的靈魂，讓對方的生活帶有一點的色彩，不至於黑暗，就例如孫淡妃卻在自己如日中天的事業中，毅然選擇急流勇退，走過憂鬱症折磨的她後來表示：「感恩自己在失落和陷於低潮的時候，有一班體貼好友，以陪伴安慰方式讓我有動力和依靠地走過來。」

友情比金堅的孔孝真、孫淡妃與鄭麗媛更將友情延至到真實的家庭當中，去年曾帶同自己的母親一同旅行，真實地實踐如何將友情昇華至如家人般的親情。

【按下圖看更多】「韓劇女王」孔孝真、「微笑女王」鄭麗媛和「女版Rain」孫丹菲的個人近照