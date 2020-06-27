去年身家坐擁逾港元1,000億的杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum）的妻子哈雅王妃（Haya Bint al-Hussein）竟帶同兩名子女與3,100萬英鎊（約港元300億）前往英國尋求政府庇護。哈雅王妃更同時向當地高等法院申請強迫婚姻保護令及禁止騷擾令，傳媒更形容杜拜酋長與哈雅王妃的案件是「英國最大離婚案」之一，事發經過也成網民口中常形容的「狗血愛情」連續劇的表表者。

杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum）與第六任前妻子哈雅王妃（Haya Bint al-Hussein）曾十分恩愛出席多個公開活動 (GETTY)

童話故事當中的王子與公主從此過着幸福美滿的生活，終究還是虛構的故事情節，現實上能夠嫁入家財萬貫的王室的平民王妃，很多時都是一隻被囚禁在黃金牢籠裡的金絲雀，想飛出牢籠卻需拼盡人生力氣。

那年30歲的哈雅王妃竟選擇嫁給比自己年長25年的杜拜酋長穆罕默德，皆因那時的穆罕默德已經擁有19位孩子、一名妻子—赫德大王妃和為數不少的情人，但哈雅王妃終究還是選擇嫁給志趣相投的穆罕默德，對方也為表對哈雅公主的愛意，更宣布封她為二王妃，婚後兩人多次攜手出席眾多公開活動，也為對方生下一子一女，但愛的反面就是恨，當初兩人的愛有多長，恨就有多深，更觸發不可收拾的結果。

【按下圖回顧】哈雅王妃與杜拜酋長穆罕默德的恩愛場面和與孩子的照片

+ 10 + 9 + 8

「杜拜魏瓔珞」哈雅王妃曾備受杜拜酋長寵愛

杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum）的第前妻子哈雅王妃（Haya Bint al-Hussein）是因為擁有共同的賽馬技術，繼而發展戀情(GETTY)

現年45歲的哈雅王妃（Haya Bint al-Hussein）本身便擁有約旦公主的銜頭，因她是約旦國王與三王后所生下的女兒，出生於王室世界的她從小便有着放蕩不羈愛自由的個性，不愛被王室身份限制，總是勇於挑戰自己的可能性。當時 13歲的哈雅王妃便成為約旦史上首位參加國際馬術比賽的女選手，更是首位代表約旦參與奧運會的王室成員，也是2008年北京奧運會其中一名的火炬手，加上熱愛馬術的哈雅王妃更為了方便訓練馬術而專門考最重型貨車的駕駛執照，有傳她是約旦當中唯一一位拿到這個執照的女性，那年她才19歲。

哈雅王妃更是一位「文武雙全」的女中豪傑，擁有牛津大學碩士學位，慬得六國語言，在學時更是曲棍球隊隊長、精通航海、攝影和多項的運動。 (落花中的雅歌@微博)

不過也因為「馬術」關係，25歲的哈雅王妃遇上當時還是王儲的杜拜酋長穆罕默德，兩人同樣熱愛馬術，加上擁有豐富馬術經驗的哈雅王妃也吸引到穆罕默德的傾慕，當時的穆罕默德更經常創造「不經意」的偶遇，就這樣兩人的愛情便開始。

「我是一個不完美的人，我與丈夫（杜拜酋長穆罕默德）的婚姻之所以能維持這麼多年，全是因他能夠慷慨地容忍我的不足。」 哈雅王妃（Haya Bint al-Hussein）

「我每天都會為他（杜拜酋長穆罕默德）所獲得的成就而驚嘆，每天也感恩上帝讓自己那麼的幸福地靠近他。」 哈雅王妃（Haya Bint al-Hussein）

兩人因志趣相投而一拍即合，哈雅王妃更不介意嫁給比自己年長25年的杜拜酋長穆罕默德，因為愛可突破一切的距離。嫁入杜拜王室的哈雅王妃備受穆罕默德的寵愛，她不用遵守繁重的傳統文化，允許她不用頭戴黑袍黑紗，也常常攜同哈雅王妃出席各國的聯誼活動，盡傾愛意於哈雅王妃眼前，網民更笑言她是「杜拜魏瓔珞」。但當愛情漸漸失去當初的激情，淡薄的感情不足以包容彼此問題，種種問題也開始浮現，也成為分開的誘因。

曾綁架、軟禁子女成王妃逃走原因？當愛情失去激情 該何去何從？

哈雅王妃（Haya Bint al-Hussein）曾在2017年傳出與保標日久生情，有傳杜拜酋長穆罕默德因此與哈雅王妃心存芥蒂 (GETTY)

當愛情失去新鮮感，任憑當初兩人是如此相知相愛，當發生問題時便可以引起軒然大波，2017年時候，哈雅王妃（Haya Bint al-Hussein）被傳與保標日久生情，當時杜拜酋長穆罕默德與哈雅王妃之間慢慢失去信任。

提法公主(Princess Latifa)也想逃離父親杜拜酋長穆罕默德極權，選擇遊艇逃離(freelatifa@IG)

加上有傳哈雅王妃得知其丈夫穆罕默德曾經命人街頭綁回逃家的沙薩公主（Shamsa al-Maktoum）並不理女兒意願強行把她帶回國，另一位拉提法公主(Princess Latifa)也想逃離父親極權之下，選擇遊艇逃離，可還是被杜拜的突擊隊抓到，兩位公主自始便受到軟禁。看見被剝奪人身自由的公主們，加上本來酷愛自由不愛限制的哈雅王妃感受到穆罕默德的專制和不可理喻，本已對丈夫穆罕默德感到失望，直到穆罕默德在其父親父親約旦國王胡笙一世離世20周年忌日中，毫沒預警地與她離婚，更令哈雅王妃明白唯有逃跑，才可以獲得自由。

有傳哈雅王妃在友人的幫助下逃到英國尋求政府庇護，更帶同兒子和女兒避開穆罕默德的追捕，當時杜拜酋長穆罕默德更在個人發布一篇名為《你活著但也死了》（You Lived and You Died）的詩，內容提到：「你背叛了最珍貴的信任、讓我們來看看你的胡鬧能否為你帶來好處，我才不管你是生是死。」字裡行間也看見穆罕默德是何等的憤怒，加上當時杜拜酋長也透過媒關發放有關哈雅王妃的失實報導。

曾經彼此有愛的人，如今各人心中只剩下無盡的恐懼，哈雅王妃更不惜一切的代價也要逃離曾愛過之人的身邊，所以說當愛燃燒到盡頭的時間，女性最應該要學會善待自己，不應糾纏在一段沒有結果的愛中。

【按下圖看更多】哈雅王妃（Haya Bint al-Hussein）的近照

+ 9 + 8 + 7

資料來源：bbc，Washington post，The Guardian