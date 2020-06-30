他愛你同樣愛別人根本自私　當第三者只是苦戀：青春有限別拖

如果可以給你選擇，你又怎會想陷入這種一言難盡的關係？跟他是戀人嗎？算是吧？也可以算不是。那麼你和他的關係是怎樣的？一般戀人會做的事，你倆都會做，然而你和他卻不是正式的戀人。這關係裡有其他人在嗎？不，應該說你本身會否就是「其他人」？

（《致第三者》劇照）

一段愛情若多出一個人，就注定三個人也傷心。然而有些關係的確不是由你一個人來控制，有太多時候，是因為有些人太自私，開始了不應該開始的，也不去結束他口中經常說會結束的，結果一段愛情住了三個人，這樣的關係也只能透過隱瞞來維持。但紙包不住火，總有一天要見光，結果預計以久的畫面要多難看有多難看，要結束這段鬧劇，最終又落在那個能夠作抉擇的人身上。

他不能這個又愛、那個又愛，這不是愛，這是自私。然而他都不知撒了多少次謊，以為只要繼續拖下去就能夠左右逢源？但時間有限、青春也有限，這樣的關係真的能夠無限期維持下去？其實這是個連孩子都懂的問題，只不過有人不想面對現實，不理未來怎樣，只顧當下怎麼。

（《不知道就好的事》劇照）

那位不想面對現實的人會不會是你？身陷在這種關係多久了？你自己明知道這樣子不是辦法，但你卻沒辦法放開這個他？他很疼錫你嗎？對，或許吧？然而他也有經常掛在口邊的責任吧？結果就像已早早告訴你，他沒有辦法專一的愛你，若有什麼狀況出現，是你一早已知道的，你也需要做好心理準備來應對。

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看？其實說到底，也只不過是他太自私了吧？他若真的愛你，又豈容自己在責任當中也愛你？這一切或許是意外，但他若即若離，對你來說卻是另一種折磨。他常常冠冕堂皇地說著他不想怎樣，可是他有真正設身處地的了解你不想怎樣了？想愛一個人卻無法真正得到一個人，這不是痛苦是什麼？

第三者很討厭，但若然第三者是你的時候，你又會如此自處？

一言難盡的關係，只不過因為你自己心甘命抵。