「韓國最美麗男人」38歲李準基於2016年出演翻拍大陸劇《步步驚心》中「四爺」王昭一角，讓事業再攀高峰；退伍後的李準基，2020年與文彩元再度合作出演《惡之花》，挑戰一場夫妻間的懷疑與緝兇。

李準基與文彩元在《惡之花》再度合作。（《犯罪心理》劇照）

繼《犯罪心理》，李準基與文彩元在《惡之花》再度合作，並即將在7月22日首播；故事講述白希成（李準基飾）是為了目的，連愛情都可演出來的男人與妻子車智媛（文彩元飾），「相愛」14年，育有一女，一次文彩元發現枕邊人李準基是疑似重刑嫌疑犯，設定有別以往愛情懸疑劇。

導演和男、女主角李準基與文彩元都認同夫妻的愛情將會是劇集中最大關鍵，觀眾會對角色的愛情充滿疑惑，身邊最愛最相信的伴侶是否真的如我認識般？愛情的本質是否改變了？讓觀眾非常期待李準基與文彩元的演技大爆發。

按圖看更多《惡之花》最新劇照，李準基外貌再進化？＝＝＞

+ 9 + 8 + 7

李準基有「韓國最美麗的男人」之稱。（actor_jg@instagram）

李準基被喻「韓國最美麗的男人」力改形象

出道19年，擁有着「花美男」外貌的李準基吸引不同粉絲，曾打扮嫵媚出演《王的男人》，更被指比女人更美的男人，近年他努力打破「柔弱、嫵媚」的形象，在《武法律師》、《犯罪心理》中，李準基都有不少打鬥、槍戰等動作場面，散發陣陣男人味，也讓觀眾看到百變的李準基。

回顧「韓國最美麗的男人」李準基多年的造型＝＝＞

+ 7 + 6 + 5

李準基38歲怕孤獨 曾以為找到靈魂伴侶

今年已38歲的李準基，在劇集中扮演過不同的情人，迷倒不少少女，他卻接受韓國版《Elle》訪問指：「戀愛的經驗也不多，很擔心演着演着會錯把演技當成真的。」李準基也多次提過他是一位嚴重的「愛情缺乏症」患者，的確，出道多年他都沒有承認或公開戀情，直到2017年，他首次承認2016年戀上全慧彬，大方指女方明朗溫暖，是夠理解自己的人。

按圖看看李準基與全慧彬的昔日戀愛經過==>

+ 4 + 3 + 2

二人在2014年拍攝《朝鮮神槍手》時認識，曾4次傳出緋聞但都被否認，二人以「兄弟」相稱，但經過多番相處了解二最終成為戀人，李準基不時在訪問中都會提到「不喜歡一個人，常感到孤獨。」但他承認人與人之間的關係是非常難維持，因而感到孤獨，最終李準基與全慧彬最終在2017年分手，據傳李準基工作太忙導致分手，二人退回前、後輩身分為對方加油，女方也在2019年與圈外醫生男友結婚。

粉絲也希望李準基可找到另一半。（actor_jg@instagram）

而李準基感情一直空窗，連他的粉絲也開始為他擔憂，不時叫他「快結婚吧！」，是少數男偶像會被粉絲催婚，但粉絲也有要求可以談戀愛，但別再公開女友身份。相信粉絲都希望李準基不再感到孤獨。