無綫「綠葉」印度裔藝人陳振華，在《金宵大廈》中飾演南亞裔警員「Raj Sir」，與鄧佩儀有感情線，因一口流利廣東話，受到觀眾注目。他過去形象不俗，與妻子育有一女，人前是顧家「好男人」，甚至曾與女兒及容祖兒合作演出廣告。然而，日前陳振華太太在Facebook上傳長文，控訴丈夫出軌、打女兒、欠債屢屢、工作態度差，好爸爸、好老公形象徹底破滅。

陳振華憑《金宵大廈》警員一角爆紅，飾演「Raj Sir」與鄧佩儀有感情線。（《金宵大廈》劇照）

女兒因欠交學費被退學

陳振華經藝人喬寶寶介紹入行，一直都是以負責任的好男人形象。他的太太Alison卻指丈夫從未盡過父親責任。控訴她將女兒利是錢、政府資助津貼、朋友的接濟錢全都花在內地的情婦身上，連Alison錢包中剩下10元他也不放過，錢到手就立即上大陸。Alison憤怒地指出女兒曾因欠交學費被退學，女兒和她曾經「冇得食」而向開餐廳的朋友求助。Alison更指出陳振華更經常對外聲稱「老婆成日攞佢錢」，繼而借錢不還，但Alison指結婚多年來，他只有在分開前給予過約2萬元生活費。

陳振華一家。（陳振華Facebook）

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積極受訪建立好男人形象

陳振華過去曾多次接受傳媒訪問，他曾多次在節目上表示演藝工作不足以糊口，曾做髮型師、搬貨工人幫補家計，Alison卻指表面勤力的他其實常常不願開工，連搬貨都只是為了被拍而做的「大龍鳳」。Alison直言自己一直在旁輔助丈夫事業，不但登台衫全由Alison出錢購買，更替他管理Facebook賬號、粉絲留言逐個回覆，也在討論區開post替他建立名氣及替他接洽廣告工作。她直指丈夫不但不知感恩，工作態度極差，呼喝助手，早前與容祖兒拍攝廣告時更大罵工作人員不先拍攝他的部份，阻礙他回內地工作。

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Alison直言現在對陳振華已經徹底死心，上傳長文只為讓對方不要再抹黑自己和女兒，也勸籲被陳振華借錢不還的受害人報警，文末她也請對方盡快回港辦理離婚手續。