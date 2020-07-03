摩納哥王室一向盛產「美女王妃」，從奧斯卡影后王妃Grace Kelly到「南非美人魚」夏琳王妃 (Prince Charlene)等等，每一位都有着傾國傾城的美貌，很多人都認為嫁進王室的她們有名有勢，而且生活無憂，是不折不扣的「人生嬴家」，其實她們「有苦自己知」，王室成員要面對的壓力並不是常人所能忍受，而且並不是每段王室婚姻都如童話故事般美好。

傳說摩納哥王室成員更曾經受到過詛咒，700年都不能獲得幸福的婚姻。這個詛咒就正正應驗在影后王妃Grace Kelly的大女兒卡洛琳公主 (Princess Caroline) 的身上，今年已經63歲的卡洛琳公主經歷了3段婚姻，每段婚姻都傷痕累累，至今仍是單身。

奧斯卡影后王妃Grace Kelly有着傾國傾城的美貌，是摩納哥王室最知名又受愛戴的王妃。(Getty)

卡洛琳公主年輕時繼承了母親Grace Kelly的美貌，氣質脫俗，而且性格也跟隨了母親，崇尚自由而且充滿傲氣，大膽求愛的她曾經渴望愛情，最後卻被愛情折磨一生。卡洛琳公主博學多才，年輕的時候曾經到法國巴黎求學並考入了法國頂尖的巴黎大學，同時也受到浪漫之都的氛圍所影響，她對於愛情充滿了遐想。

卡洛琳公主年輕時繼承了母親Grace Kelly的美貌，氣質脫俗。(13.paola.13@IG)

第一任丈夫：「花花公子」Philippe Junot

當卡洛琳公主邂逅了她的第一任情人─ 巴黎副市長的兒子Philippe Junot，情竇初開的她對Philippe Junot陷入了迷戀中，即使對方大她17歲而且離過婚也不介意，相戀1年後兩人就宣布結婚，當時卡洛琳公主只有22歲。可Philippe Junot是個不折不扣花花公子，風流成性的他婚後一樣死性不改，而且謊話連篇，卡洛琳公主最後看穿了他的真面目，並在婚後2年主動提出了離婚，年僅23歲的她第一次嚐到了愛情挫敗的滋味。

卡洛琳公主的第一段婚姻是巴黎副市長的兒子Philippe Junot，也是位風流成性的花花公子。(Getty)

第二任丈夫：義大利賽艇冠軍Stefano Casiraghi

不過第一次的失敗婚姻並沒有將她打沉，對於愛情她仍抱有希望。第二次愛情的降臨讓卡洛琳公主感受到了真正的幸福，她遇到了比她年齡小3歲的義大利富豪Stefano Casiraghi，他是義大利的賽艇冠軍，外表氣宇軒昂，和卡洛琳公主十分合襯，一對壁人熱戀7個月後就如願步入了婚姻，卡洛琳公主更為Stefano Casiraghi生下了3個顏值極高的兒女：長子Andrea Casiraghi、二女兒Charlotte Casiraghi和幼子Pierre Casiraghi，一家四口幸福美滿，過上了卡洛琳公主夢寐以求的生活。

卡洛琳公主的第二段婚姻是義大利賽艇冠軍Stefano Casiraghi，也是她最幸福的一段婚姻。(allroyalstories@IG)

卡洛琳公主和Stefano Casiraghi的一眾子女感情世界一樣精彩(按圖看詳情)：

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第三任丈夫：聲名狼藉的漢諾威親王

不過快樂的婚姻生活就像受到詛咒一樣並沒有永遠維持下去，在兩人結婚7年後，Stefano Casiraghi在一場快艇比實中發生意外並死亡，這次的意外讓卡洛琳公主心碎不已，幾乎讓她一沉不起，幸好兒女們的陪伴撫慰了她的心靈，她決定帶上子女們遠走到法國普羅旺斯的小鎮「避世」，遠離世人的輿論。

即使深受打擊，但是卡洛琳公主內心仍然渴望愛情，42歲的她在生日當天選擇了嫁給德國王室的漢諾威親王Prince Ernst August of Hanover，成為了漢諾威王妃，二人的婚姻一直不被看好，婚後卡洛琳公主也為漢諾威親王生下了一位公主Princess Alexandra of Hanover，可是命運再次跟卡洛琳公主開了一次玩笑，漢諾威親王婚後暴露了脾氣暴躁的本性，不但酗酒更蠻橫地毆打記者，種種的不雅醜聞都讓卡洛琳公主顏面全無，她決定不再忍氣吞聲，結束10年的婚姻，更陷入了永無止境的離婚官司，現時二人是處於分居的狀態，卡洛琳公主的第三段婚姻還是悲劇收場。

漢諾威親王Prince Ernst August of Hanover和42歲的卡洛琳公主結婚並育有一位公主Princess Alexandra。(Getty)

不知是命運弄人還是摩納哥王室的詛咒靈驗，卡洛琳公主每一段戀情都沒有好下場，每一次的期待都換來一次次的傷害和落空，讓她的心變得脆弱不堪，幸好還有子女們可以填補她受傷的心靈，現在的卡洛琳公主決心專心於王室事務，關注更多的弱勢社群，投身於慈善活動。從幾次失敗的愛情經歷，她也學會了更愛自己，如今兒孫滿堂的她風韻猶存，儘管滿身傷痕但依然活得驕傲又美麗，有過經歷的女人反而更加光彩照人。

卡洛琳公主經歷過3段失敗的婚姻，反而洗滌了靈魂，活得更加光彩照人。(Getty)

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