世上相愛的人最大願望莫過於能「廝守終生，白頭到老」，但即使相愛有時也敵不過命運，看着心愛的人比自己先離世，是一種痛苦的折磨，而紅姑鍾楚紅就曾經經歷過這種痛苦，但她卻甘願為了一個男人承諾終生不嫁，到底一個怎樣的男人能才讓一代美人用情至深至此？

要說80年代最灸手可熱的花旦一定是林青霞、張曼玉、梅艷芳及鍾楚紅，四人被合稱為「霞玉芳紅」，紅透半邊天。當中鍾楚紅更有「香港瑪麗蓮夢露」的稱譽，她的美貌不但讓觀眾深深著迷，就連張國榮、劉德華、周潤發等天王級男星都深陷她的魅力中難以自拔。紅姑的知心好友張國榮曾經在節目上稱讚她：「鍾記(鍾楚紅)我覺得佢太靚，佢簡直係靚到就算演戲有少少瑕疵，有少少錯誤你都會原諒佢。」

鍾楚紅魅力四射，就連張國榮、劉德華、周潤發等天王級男星都曾經迷戀過她。（《縱橫四海》劇照）

事業最巔峰時期選擇結婚息影

鍾楚紅的美是多樣化的，時而風情萬種，時而青春活潑，又可以性感嫵媚，隨着她的不同角色帶給觀眾不同的感覺，可以說是上世紀80年代難以取代的女星，當年更有一句俚語形容她：「再紅你紅得過鍾楚紅？再發你發得過周潤發？」可見鍾楚紅叱吒影壇的威力。從影11年，紅姑拍過60多套電影，多次問鼎影后，就在她事業最巔峰的時期，她卻選擇了息影，只因為愛。

鍾楚紅在89年代時更被稱為是「香港瑪麗蓮夢露」，是當時性感女星的代表之一。（《縱橫四海》劇照）

鍾楚紅是80年代最風情萬種的女神（按圖看更多鍾楚紅美照）：

愛上廣告才子朱家鼎 度過最甜蜜的16年

紅姑對待感情十分保守，出道多年也只傳過2次緋聞，一次是成龍，另一次就是她的丈夫朱家鼎，也是影響她一生的男人。紅姑在當紅時期追求者無數，更有富豪開價7位數只為與女神共進一頓晚餐，可是女神對嫁入豪門不屑一顧，最後選擇了其貌不揚卻才華洋溢的廣告才子朱家鼎。兩人相識於1984年，當時朱家鼎邀請紅姑拍廣告，初次見面已經對她一見鍾情，而紅姑也對這個文質杉杉的男子很有好感，於是兩人從朋友發展到戀人，在1991年和朱家鼎在美國結婚，消息震驚了整個華人圈。而鍾楚紅選擇在最紅的時期步入婚姻，婚後更徹底息影，讓不少影迷大感可惜，紅姑則表示：

一個人有得必有失，我是一個笨女人，只能花百分之百的精力做好一件事。所以只能選擇照顧好家庭。 鍾楚紅

鍾楚紅在事業最巔峰的時期選擇了和廣告才子朱家鼎結婚，婚後宣布息影一心投入家庭生活。(小歡喜出生@微博)

朱家鼎並不是什麼豪門富商，他沒有萬貫家財，沒有地位，也沒有英俊帥氣的外表，外界一直認為他配不起女神鍾楚紅，但是紅姑卻唯獨鍾情於他，只因在朱家鼎心中，紅姑永遠都是第一位。紅姑曾經說過自己太早出來拍戲，不懂人情世故，可是朱家鼎卻待人真誠，而且讓她不斷成長，在他身邊很有安全感。平常十指不沾陽春水的紅姑在婚後更學會了烹飪，煮得一手好菜，夫婦兩人度過了如膠似漆的16年甜蜜生活。可是命運弄人，朱家鼎在2006年患上結腸癌，最後不敵病魔隔年離世，摯愛的離去讓鍾楚紅傷心過度，每晚都要服用安眠藥才能入睡，大受打擊的她更像是一瞬間老了10歲，花了幾年的時間才走出失去丈夫的陰霾，可見她對丈夫用情至深。

如今和亡夫陰陽相隔已13年，紅姑堅決表示不會再嫁，這種至死不渝的愛情讓世人感動。 縱使身邊仍有不少追求者，但紅姑認為她和亡夫的愛情仍在：

曾經擁有這段婚姻已經很完美，有誰能比他更好呢？他給我的已足夠我一生受用。最寶貴的，是我曾經擁有你，直到永遠 鍾楚紅

鍾楚紅丈夫在2007年因結腸癌逝世，經歷喪夫之痛的鍾楚紅揚言不會再嫁，一生只愛這個男人。（《小男人周記》劇照）

從不會掩飾歲月痕跡 學會欣賞和接受

走出喪夫之痛後的鍾楚紅生活多姿多彩，今年已經60歲的她經常周遊列國，而且喜歡到處攝影，更舉辦了個人攝影展，平常和好朋友們經常聚會，閒時就會整理自己的花園或者畫畫，她的畫作在行內也是價值不菲，生活非常充實。雖然現在仍有不少導演重金禮聘紅姑復出，但她都不為所動，反而熱心慈善公益和環保活動，偶爾拍攝一下廣告、出席活動，日子過得忙碌又從容。經過歲月沉澱的紅姑變得更加優雅迷人，她從來不會掩飾歲月帶給她的痕跡，反而學會欣賞和從容接受。

鍾楚紅很喜歡攝影，經常都會周游列國去拍照，專業程度能夠媲美專業攝影師。（鍾楚紅@微博）

鍾楚紅活到60歲仍然像個少女（按圖看更多紅姑生活照）：

+ 6 + 5 + 4

緣來緣去緣如水，花開花落終有時，現實中完美的愛情並不多，要知道有時候相愛也不一定天長地久，反而互相付出過的真心，相愛的過程更彌足珍貴，就正如出自朱家鼎的經典對白一樣：