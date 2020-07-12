【殺手】由黎耀祥、陳豪、李佳芯、龔嘉欣演出的無綫新劇《殺手》引起討論，37歲的孫慧雪（雪雪）在劇中飾演殺手經理人鄭子誠的妻子，劇中性格帶點小任性卻「易氹 」，備受老公寵愛。現實中的孫慧雪與丈夫羅天彥（Edwin）結婚4年，感情一直恩愛甜蜜。然而，他們過去也曾分合，但經歷波折過後反而更懂得珍惜彼此。

孫慧雪在劇中飾演鄭子誠老婆，性格帶點小任性卻簡單「易氹 」。（《殺手》劇照）

幕前身份屢起爭執

孫慧雪雖然有樣有身材，但入行14年，初期星途浮浮沉沉，雖然一直有工開，甚至試過拍劇連續72小時，但似乎未受公司重用，大多都是飾演閒角，月薪只有六千多元。當年她要在餐廳做兼職侍應、拍片做YouTuber、開時裝店才能足以糊口，並且給予一直養育她的嫲嫲家用。而她與Edwin透過朋友聚會相識，認識4年後才開始拍拖，相識初時Edwin並不知道雪雪做幕前工作，以為她只是經營時裝店。

孫慧雪結婚當天惹來有不少傳媒報導。（01娛樂/梁碧玲攝）

為人低調又不是圈中人的Edwin並不習慣面對傳媒，婚禮當天面對傳媒受訪也表現「怕醜 」。孫慧雪拍拖後受到不少「狗仔隊 」追訪，Edwin身邊同事朋友看到報導後又會「問長問短 」，難免覺得厭煩，兩人因此起了不少爭執。孫慧雪對此感到無奈又無力，幸而後來Edwin漸漸適應有個「藝人」老婆的生活。

孫慧雪與黃子恆在劇集《機場特警》中的親熱戲讓老公感到震撼：

+ 4 + 3 + 2

曾炮轟男人不體諒 吵架成常態要懂讓步

不過，雪雪多次受訪也表示夫妻二人吵架已成生活常態，最經典一次是雪雪在Instagram上抱怨「女人唔易做」，連珠炮發之餘更在文末大罵「男人，收X啦！」，惹來男性網民炮轟。但雪雪事後接受《01娛樂》訪問解釋在IG上炮轟男性的導火線是因為丈夫不體諒，當時剛生完復出的她成為「Working Mum 」，每晚收工後仍要預備兒子翌日的食物，卻換來丈夫一句「唔好以為晏晝要做嘢，夜晚煮定啲嘢食就以為自己做咗好多嘢 」，她自言很努力平衡家庭與工作，發文只是希望丈夫在適應期時多作體諒和鼓勵。不過她覺得爭吵算是兩人的相處方式，爭執過後最緊要其中一方主動讓步然後溝通，才能繼續一起走下去。

孫慧雪曾在Instagram上抱怨女人不易做。（IG@snow711）

孫慧雪主動求婚被拒 失去才懂得珍惜

孫慧雪早已跟Edwin求過一次婚。自小父母離異的孫慧雪，一直由嫲嫲照顧，因此她一直都視嫲嫲是最重要的人。而Edwin也愛屋及烏，在雪雪工作忙碌時代為照顧她的嫲嫲，讓她覺得他很可靠，也視對方為終身伴侶。

因此，她主動向Edwin提出結婚，但當時對方未有結婚的衝動，兩人因此分手。然而，分開過後，Edwin才發現最好的一直在身邊，他受訪時曾言「分開後發現生活裏不能失去她 」，為免錯失最愛，他主動追回雪雪，復合後隨即求婚。

+ 7 + 6 + 5

最終孫慧雪與Edwin於2016年結婚，婚禮當日雪雪坐馬車出嫁，其實求婚過程也相當浪漫。Edwin在孫慧雪生日當天求婚，當時他預約了迪士尼酒店房間，預先佈置好，更在雪雪最愛的小魚仙公仔放上求婚戒指，看到他用心準備，孫慧雪哭着答應求婚。結婚四年，幸福美滿，二人現育有一子。