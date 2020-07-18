【明星夫妻離婚反目】Johnny Depp（尊尼特普）與電影「水行俠」女主角Amber Heard（安芭赫德）的離婚家暴案由2016年開始，事件來到2020年，仍在進行審案，近日Johnny Depp提出新證據，指相中是Amber Heard在他的床上的大便，二人撕破臉離婚。 娛樂圈中孕育出許多金童玉女的明星夫婦，可惜有些卻反目成仇，除了 Johnny Depp與Amber Heard，還有哪些撕破臉離婚明星？

具惠善與安宰賢在7月15日正式離婚。（tvN《新婚日記》）

具惠善、安宰賢

具惠善與安宰賢曾在韓國娛樂圈中有「模範夫妻」之稱，可惜二人在在2019年結束1年多的婚姻開係，更隔空互相指罵。

具惠善與小2歲的安宰賢在2015年因拍攝電視劇《吸血鬼醫生》戲假情真，拍拖一年後，決意成為夫妻，更將婚禮費用捐贈給病童。起初二人都不被看好，但婚後二人非常甜蜜，常在社交平台放閃，又一同出席活動，甚至出演綜藝節目《新婚日記》，分享相處點滴，獲得不少粉絲喜愛與好評。

安宰賢曾在節目上指「遇到對的人的話，想快點結婚。」（《Happy Together》擷圖）

天意弄人，去年，具惠善突然在Instagram自爆安宰賢因進入倦怠期而向她單方面提出離婚，並公開二人之間的對話，安宰賢在社交媒體上否認，但具惠善並沒有打算讓事情就此過去，她繼指對方說自己乳頭不性感、要搶愛貓等，而韓國媒體《Dispatch》公開當時人對話，指出離婚並非全是安宰賢的錯而是二人的誤會與相處。

事件歷經一年，二人在7月15日終於達成離婚協商協議，正式離婚、解除關係。

當年Brad Pitt和Angelina Jolie宣佈離婚，令到不少粉絲很傷心。（Getty Images）

Brad Pitt、Angelina Jolie

同為荷里活的巨星畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），曾是眾人眼中的「羅密歐與茱麗葉」，在2004年因為Brad Pitt與Angelina Jolie拍攝《史密夫決戰史密妻》戲假情真，當時各有另一半的他們放下所有道德觀決定走在一起，經歷多年，二人相當恩愛，擁有自己的骨肉，也收養不同種族的孩子，組成六人家庭，更經常以家庭結伴形式出席活動，一家樂也融融。外界都認為他們是幸福的，就連Angelina Jolie決定進行雙乳切除手術時，Brad Pitt也一直相伴，二人終在2014年低調完婚。

怎料，二人最後還是離婚，Brad Pitt被指有酗酒惡習、脾氣暴躁，加上沒有盡好父親的責任，欠支付子女的撫養費，Angelina Jolie於2016年申請離婚，過程中，二人不斷對對方的指控作出聲明澄清，打官司、爭撫養權成娛樂頭條，二人撕破臉終在2019年4月正式完成離婚。

按圖看看還有哪些明星曾經歷撕破臉式離婚＝＝＞