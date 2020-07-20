「傷口的疤痕，碰到都不痛，才是真正的康復」《幻愛》中的葉嵐曾經這樣自信地說，但很多時候你我更像後來的她，以為自己對誰已經不再帶有任何情緒，再遇無妨，不見更好，忘記亦可，但原來只要喚醒內心的特殊感覺，才發現自己一直高估了內心的復原能力。

《幻愛》中的葉嵐自信地說：「傷口的疤痕，碰到都不痛，才是真正的康復。」（《幻愛》劇照）

事過境遷，眼見自己不再像昔日這般狼狽，不再熬不下去，常常面臨崩潰邊緣；不再既無力接受那些劇變和失去，又想強求甚麼、假想甚麼，你便以為自己真的痊癒了，將一切看得雲淡風輕，心中不再有任何波瀾，甚至以為自己有能力跟對方笑談風生、嘻嘻哈哈打鬧，坐下來喝一杯。

與其有機會讓自己再度崩潰，倒不如連「打開潘多拉盒子」的試探也不去做，相別陌路。（《幻愛》劇照）

然而，只要某些刺心的事情突如其來發生了，例如對方沒有足夠的感覺卻給你錯覺、人家重新戀愛了，甚或結婚了，你就會像後段的葉嵐這樣崩潰，仍心動、還掛念、尚在意，自己苦惱自己。

以為「平靜=康復了」，殊不知在內心深處，總有N個理由提醒著他的好、總有N件事物令你觸景傷情。（《幻愛》劇照）

問題的核心，人往往過度高估自己的情感控制能力，以為「平靜=康復了」，殊不知在內心深處，總有N個理由提醒著他的好、總有N件事物令你觸景傷情，哪怕只是遇上一個跟他性格很像的人，已經足以成為一種對他的召喚，一不小心就能泛濫成災。

這種情不自禁是多麼容易和具破壞力，就像蟲子在黑夜向光飛去，幾近是一種本能，畢竟每個人都享受甜蜜、深刻的情景，都很想拼命捉住這種感受，因此才容易動搖和再度迷惑。

【按圖看】更多愛情金句，懂得抽身疏遠，傷口才有機會真正康復：

事實上，你我都只是普通人，不是神，未必有能力絕對坦然面對再碰過去的一切，始終我們曾經多麼深愛過，因此，與其有機會讓自己再度崩潰，倒不如連「打開潘多拉盒子」的試探也不去做，徹徹底底繞道而行、漸行漸遠、相別陌路。

無論再深刻、再好奇，決定了就是決定了，努力遵守給自己的約定。

所謂的成長，有時就是能夠勇敢遠離誰的忽冷忽熱、看淡誰的漸行漸遠，學會對自己默唸「從前打擾了，以後不會了」。

明白的，這樣長久疏遠，無疑是一種內心煎熬，但這只是暫時性，當你翻了新的一章、沒有再刻意想起甚麼，你會發現放下了這些回憶，你也能活得更好。