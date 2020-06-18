有時逆境是個好東西，它可以成為你生命中很好的過濾器，讓你看清全貌，看清某些關係是否人值得你擁有和苦苦堅持；誰是對你有情有義、真的愛你，值得你以生命好好珍惜；誰是空口許諾和缺乏擔當，玩玩而已，只適合繞道而行。

不是每個人都那麼好運，很早就遇到這樣有情有義，不離不棄的人。(roxannetong@IG)

在風平浪靜和快樂時光裡，對方會認識你；在患難之時，你會真正認識對方。有的人，在過去的日子給你很多美好的回憶，東南西北都順路陪著你、酸甜苦辣都陪你品嚐、三更半晚都陪你嘻嘻哈哈的打鬧，相處總是順其自然，舒服的相處。

於是你以為即使遇上患難，也能從此人身上見到真情，人家會一如既往的包容和接受你的現在；依舊對你無微不至的關懷和噓寒問暖的體貼，但原來一切只是你以為，這種人往往只能陪你走高山，卻沒有勇氣和擔當陪你走低谷，最後令你大失所望。

經過這些劫難，你體會到原來你只有當下的極限，卻沒有人生的極限。(roxannetong@IG)

面對這種人、這些關係，你曾經以為很重要，非要不可，但經過這些高山低谷，看清了真相，你才發現原來一切只是輕如鴻毛。

因為你會體會到，即使對方曾經給過你多少轟轟烈烈的激情、對方曾經散發多少無可替代的特殊感覺、你們曾經怎樣「秒秒鐘歡聚歡笑」，假如在關鍵時刻他完全不能依靠，甚至轉身就走，遺下你一個人單打獨鬥，那麼昔日再美的風景，亦會一下子被那些失望毀掉，倒扣五百分，寧願大家從此井水不犯河水。

你之所以能夠馬上放下，不是突然捨得，而是他給你的巨大失望一下子就磨光了你所有的愛意和留戀，令你冷暖自知，更懂得好自為知。在你而言，假如一個人不能共患難，對方所有的美好都是沒用，不要也罷。

日久見人心，時間還是會將最正確的人帶到你身畔，甚至於不知不覺間此人已經悄悄來到。(roxannetong@IG)

對你來說，畢竟人生很長，你真正需要的並非只是甜蜜的一句「我愛你」、「我想你」，而是在你最脆弱的時候，人家在你身邊，不離不棄。Sad but true，並不是每個人都那麼好運，很早就遇到這樣有情有義的人，總會看錯了人，但無論如何，永遠不要避開逆境、討厭這個不夠完美的自己，更不要將重要的決定交給占卜和命理，希望一帆風順，這樣只會錯過成長、錯過看清這個世界的機會。

【按圖看】更多成長金句，如若你也遇上生命中的逆境，正好是一個機會驗證了人心，也讓自己從磨練中有更深刻的領悟：

是的，這樣的低潮是一場很難捱過的苦難，但正因如此，你會發現有的極限，你以為自己怎樣都不可能達到，但經過這些劫難，你體會到原來你只有當下的極限，卻沒有人生的極限；你會發現日久見人心，時間還是會將最正確的人帶到你身畔，甚至於不知不覺間此人已經悄悄來到。