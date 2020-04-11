一個人愛得不夠深，他只會看重你的現在、看重你能不能給了他一種別人無法給予的特殊感覺，所以就算說不清這段關係哪裡好，只要有激情就好了；一個人真的愛你，卻會包容你的過去、接受你的現在、努力給你未來，決意把你真正融入自己的生活裡。

要是他真的愛你，無論你的過去是怎樣、無論你的不足之處趕走了多少人，他還是覺得你很棒、是無價之寶。（《想見你》劇照）

若對方不夠愛你，雖然起初他還是會把最多最好的東西留給你，會東南西北也願意送你回去；會願意吃盡酸甜苦辣的食物；會任何時間都永遠有空見你覆你；會彷彿這輩子也不會嫌你話多，但只要時日漸遠，他看透你的缺點、錯誤和弱點、失去了那份熱情，他就會厭倦起來，甚至重新對外面的世界抱有好奇。

然而，要是他真的愛你，無論你的過去是怎樣、無論你的不足之處趕走了多少人，他還是覺得你很棒、是無價之寶，繼續願意對你無微不至的關懷和噓寒問暖的體貼，把你像孩子一樣寵，用你所需的方式愛你，不想讓你受苦受累。

假如你找到了這樣的一個人，請好好珍惜。（《想見你》劇照）

因為後者這種情人對你的愛，並非那麼膚淺，單純來自轟轟烈烈的激情，而是來自心裡真的很想踏踏實實跟你一起生活，擁有一個很長很長的未來，彼此溫暖，互不辜負，所以他更懂得以完美的目光欣賞你這個實際上沒那麼完美的人。

不會被其他異性的新鮮感帶走、不會給機會讓別人搶走你、盡力不會讓你傷心難過、不會突然不愛和消失，卻會在能力範圍內最用心待你，性格不合就互相磨合；習慣不一就一起適應；甚麼都沒有就努力建立彼此的未來。

一個人願不願意對你好、願意對你多好固然重要，但更重要的是，他的這種好究竟能堅持多久、會不會被甚麼動搖。

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如果你遇到了一個人，是即使年深日久也願意一直待你好，不管你是怎樣也會隨時隨地想你、很樂意理你回覆你、總是陪著你過日子，不讓你難過傷心，給你很多正能量，這說明你找到了真正陪你走一輩子的人。

假如你找到了這樣的一個人，讓你做每件事都充滿動力、對未來抱有很多期待，請好好珍惜，因為你真的沒有愛錯人。