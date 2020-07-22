有「大美人」之稱的關之琳，雖然已淡出演藝圈，但年過半百的她還是風韻猶存。經歷兩段婚姻，第一次是19歲「閃婚」，第二次相隔約30年，還是離婚收場。出道以來誹聞不斷，始終撇不開「第三者」這標籤，是多年的感情生活卻始終未能開花結果，還是她在追求另一種生活？

關之琳1981中學畢業後便在麗的電視出道，與張國榮一起演出《甜生廿四味》，父母都是影星，她被譽為最美的「星二代」，樣貌十足陶瓷娃娃。（《甜生廿四味》劇照）

關之琳1981中學畢業後便在麗的電視出道，與張國榮一起演出《甜甜廿四味》，父母都是影星，父親關山更是60年代當紅男影星。她被譽為最美的「星二代」，樣貌十足陶瓷娃娃。

拍了數部電視劇，關之琳便開始接拍電影，在當年港產片最紙醉金迷的年代，關之琳是搶手貨。不過，「大美人」關之琳最多姿多彩的並非只有她的演藝事業，反倒是她的感情生活。關之琳曾結婚兩次，兩段婚姻相隔約30年，卻也都離婚收場。



關之琳從小到大都一樣漂亮，「大美人」感情路曲折、屢當第三者？（點圖看＝＝＞）

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19歲不理父母反對 與認識2個月富商閃婚閃離

關之琳在19歲那年第一次結婚，跟從事金融生意、比她年長17年的富商王國旌結婚，不足半年後離婚。有傳是王國旌花心，也有傳是關之琳還想繼續演戲。關之琳在《今夜不設防》訪問中坦言，因為父母異離，她很想有一個家庭而急於做錯決定。

自出道以來緋聞不斷，曾結婚兩次，兩段婚姻相隔約30年，卻也都離婚收場，緋聞對象也都「非富則帥」。（《黃飛鴻》劇照）

屢當第三者：想做就去做 倪匡：教壞人，不是應做才去做嗎？

第一段婚姻結束後多年，她22歲時接受《今夜不設防》訪問，關之琳就提到，她沒有太傷心。只要有新人追求，她便會忘強舊情，十分瀟灑。而且隨後的日子，她被指與富商馬清偉、劉鑾雄等先後有過一段情。

被黄霑問到， 會否心甘情願地當人情婦。那時她早已離婚，她坦言：

有女朋友的男人我試過了，結婚的男人我試過了。我想做的就去做，我沒有考慮那麼多，但我會顧慮到對方的感受，對方的太太是怎樣想⋯⋯我不會想別人知道。但我會十分珍惜那段時間，但卻不會有很多期望。 關之琳

倪匡不禁說，不是應做才去做、那不是「教壞年輕人嗎」？黄霑立即「打圓場」道，這不是年輕人看的節目。

事隔三十多年，接受鳳凰衛視《魯豫有約》訪問時回應說：「我沒有主動就成，擋不住人家為我做甚麼事情。」（關之琳＠微博）

曾令「正印」流產？ 多年後回應：是有後悔 傷害到別人

要數關之琳最轟動的緋聞，就當年只有23歲的她介入比她大8歳的富商馬清偉與無綫電視藝員陳美琪7 年的婚姻。有傳當時陳美琪已身懷六甲，可卻因丈夫出軌而意外導致小產。最後，陳美琪雖然與馬清偉離婚，關之琳隨即開記者招待會指：「我沒有勾引馬清偉。」不過，關之琳始終未有與馬清偉結婚，而馬清偉身邊女伴不斷，最後二人也是分手收場。

事隔三十多年，接受《魯豫有約》訪問時回應說：「我沒有主動就成，擋不住人家為我做甚麼事情。」明示當年是馬清偉作主動，主持魯豫問及有否為當年後悔，她說說：「有，有後悔當年，因為還是有傷害到人家。 」而陳美琪1999年她與現任丈夫忻尚永結婚，與收養的兩名繼子女一起生活，對於關之琳遲來的道歉，她曾指對方有悔意，還不算太壞，被網友大讚陳美琪非常大度。

關之琳曾明言後悔當年傷害到人家，是指令陳美琪流產一事。（節目截圖）

第二段婚姻 「離婚後」才正式公開

關之琳在2000年曾公開與少8歲男模特兒拍拖，惜4年後分手。第二次結婚，則更為傳奇。有傳自2009年起，她便跟已婚的國巨集團董事長陳泰銘多次同行，後來陳泰銘離婚，數年來二人的感情低調，直到2015年關之琳突然向傳媒宣布自己已與陳泰銘離婚。二人從未提及為何離婚，外界揣測，是陳泰銘不願公開二人關係，因為怕前妻不快樂，令關之琳相當難過，於是提出分手。

而面對多年來指她貪錢的批評，關之琳曾在《魯豫有約》訪問時說：

人家說我貪錢，甚麼叫貪錢呢？誰不賺錢呢？誰不要吃飯呢？我的男朋友比較有錢，或者他比較成功，就等於我去貪他錢嗎？不可以他貪我的名氣嗎？為甚麼人家要這樣講去傷害我呢？所以這是妒忌，就是沒辦法，這個世界這個社會，那沒關係，就是自己做得好、自己活得好就行了。 關之琳

舉止溫文爾雅，說話柔聲細語的她，卻時時在訪問中十分敢言。

歷盡千帆 愛情不再是必須品

今年57歲的關之琳至今仍然單身，感情生活回歸平淡，事業卻如日方中，除了投資房地產，也擁自己的品牌。她也曾在訪問中說過，不再覺得愛情是必須品，很享受單身生活，並道：「一個人瞓在大牀上面是好舒服的事。」

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