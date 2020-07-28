髮型看戀愛心理｜日本瘋傳齊瀏海自我保護意識強　中分熱愛自由？

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髮型是構成第一印象的關鍵，某程度上亦反映了一個人的個性。日本網民瘋傳髮型反映心理之說，有指沒有瀏海的人較直率，齊瀏海的自我保護意識較強，不同長度的髮型與瀏海款式揭示着每個人對愛情的態度。

不同長度的髮型與瀏海款式揭示着每個人對愛情的態度。（IG＠blackpinkofficial）

改變髮型是轉換形象與心情的直接方法，例如不少女生失戀後會修剪頭髮，希望剪掉過去的壞情緒，重新出發迎接新一段戀情。或是面試前、正式上班前，很多人也會先去剪頭髮，作為踏入新階段的心理準備。所以，髮型其實暗示着一個人的個性與愛情觀。

中分無瀏海：成熟獨立　熱愛自由

中分髮型的女生應變能力很強，予人一種成熟獨立的感覺。（jennierubyjane＠IG）

中分髮型的女生應變能力很強，予人一種成熟獨立的感覺，輕易於其他人心中留下好印象。你處事謹慎認真，但有機會因為過份專注眼前的工作而忽略了身邊人的感受。感情上你比較不拘小節，不會管束對方，亦同樣希望對方可以給予你一定的自由度。你認為談戀愛不一定要經常黏在一起，心靈上的同步才是你追求的目標。

齊瀏海　固執而且自我保護意識強

齊瀏海的女生看似可愛其實個性固執（lalalalisa_m＠IG）

齊瀏海的女生看似可愛其實個性固執，下了決定便會勇往直前，不會容易被人影響。而你的自我保護意識較強，一方面容易將對方拒諸門前，卻又希望他能了解並體諒自己，所以你需要一個有耐性的男生，默默耕耘讓你感受到他的可靠。

斜瀏海　理性具分析力

斜瀏海的女生重視他人對自己的評價，因此深懂穿搭之道。(skuukzky@IG)

斜瀏海的女生重視他人對自己的評價，因此深懂穿搭之道。你不會打扮得太樸素或華麗，懂得利用穿搭突出自己的優點。同樣地，認識異性時，你亦會從他的外在條件，如學歷、職業、家庭背景等分析是否要與對方作長遠發展。事實上，兩人相處時的感覺比對方的條件更重要，下次約會時，不妨先相信自己的直覺。

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