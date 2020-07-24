【Gentlewomen｜梁芷珮】在十八廿二，你可能還在學習如何戀愛，主持多輯《潮什麼》的梁芷珮（Christy）21歲懷孕、22歲產子，活在當下，從不介懷別人看法：「我覺得香港女仔好叻，同時好多框框，困住了自己。」 每一個人都是第一次面對自己人生，沒有Take Two，「邊走邊學」不失為過，也是 Christy 16年婚姻保鮮之道。

梁芷珮（Christy）憑旅遊節目《潮什麼》系列和劇集《她她她的少女時代》為人所知。（黃寶瑩攝）

朋友眼中的梁芷珮：「係你夠膽先，你行先」

38歲的梁芷珮（Christy），其實早於18、19歲已為旅遊雜誌當模特兒入行。現在是一位旅遊節目主持，也是一位人妻，更是身材 fit 爆的三子女之母，許多觀眾是透過旅遊節目《潮什麼》系列和劇集《她她她的少女時代》而認識她。

Christy 的言語間，不時透露出她那份不拘小節、敞開心扉的性格；面對負評、刁鑽問題時也正面破解，近幾季的《潮什麼》，Christy 更與老公 Ken 幕前到幕後， 一手包辦，甚至帶同3位正在求學的小朋友一同出埠，找到加拿大的Home School（在家教育）教材，實行邊旅行、邊拍攝、邊上課一年。

（Home School）令他們好珍惜擁有的東西，與家人關係進步了；從前要氹小朋友上學、現在令他們想上學。 梁芷珮（Christy）

+ 5 + 4 + 3

如此創新的思維，容易聯上到會否跟她13、14歲便移民美國成長有關：「不關外國成長，本身自己性格一向敢做敢言，喜歡便就去做，當然是有底線，不可以影響到別人。」Christy 總是給人大膽感覺，正如一年的Home school決定曾被朋友質疑，當年21歲決定結婚生仔，父母也疑惑一樣。

今生第一次：敢做敢當，邊學邊愛

遇見同樣由加拿大回港的Ken，一見鍾情，21歲懷孕後，把心一橫成為人妻。Christy曾透露年輕時曾有唱片公司招手，但她還是心繫家庭。「我很自細已很喜歡照顧，很渴望擁有小朋友」。話雖如此，當年輕媽媽，還是被質疑。「別說是朋友，家人也有問號『這麼年輕結婚生仔得唔得㗎？』當然爸爸媽媽非常信任我。」Christy 又提到自己性格「唔衰得」，如果別人愈覺得她做不到，她愈要做到：「點解世俗眼光覺得唔得就係唔得？這是關乎心態如何維繫這段感情，關你的性格、思想事。」

轉眼間大兒子已經16歲，Christy笑指二人關係非常好，因為年紀較接近，兒子總是在照顧她：「（我們）一邊學習一邊生活，每天都不一樣；10多年的婚姻，每天都是學習而成長。」

梁芷珮指小朋友經常問她最喜歡誰，她會回答：「你爸爸！」（黃寶瑩攝）

婚姻保鮮秘訣 愛得像一塊「膠布」？

長久的愛情需要保持適當的距離？對 Christy 來說，一定是No。



「我的性格是極黐我老公，我是一塊『膠布』」她續說：「我由結婚到現在，我每天都跟我老公在一起；訪問時，我也會叫他趕快完成工作來陪我。」Christy笑說，眼角望一望老公，二人眼神交流盡在不言中。

Ken本身任職高爾夫球教練，工作時間較靈活，不時會陪梁芷珮（Christy）拍攝，結果邊學邊做也成為系列導演兼攝影師。（imchristyleung＠Instagram）

相處的藝術：你不會一輩子都讓步



不少朋友WFH期間與伴侶生磨擦，苦不堪言。Christy最近更與老公一同設立工作室，維繫感情不被小事磨蝕，她自有一套「見好就收」心得。



「磨擦一定有，但我本身不喜歡吵㗎，我會知道說、做什麼他不喜歡，我會盡量避免。」聽到這裡，可能會覺得愛情不該存在委屈，Christy 則有一套「讓步的藝術」：「我不會感到委屈。別人聽到我好像非常遷就我老公，但並非如此。你對小朋友、上司、任何人作出讓步後，你不會一輩子都只讓步，對方會知道是時候該退一步」「我覺得所有事情都需要長時間去觀望，這就是為什麼我與老公的婚姻能一直走來。」

梁芷珮私底下也是朋友的「愛情婚姻顧問」。（黃寶瑩攝）

相處第一課：「別把伴侶變成另一個自己」

在朋友眼中， 梁芷珮（Christy） 是「愛情婚姻顧問」，她總結不少感情衝突的起因，也離不開「唔沖廁、亂放物品」等生活鎖事：「慢慢來，你不能在3個月改變一個人， 你可能需要用到3年，6年，9年，也慢慢會習慣。」相見好同住難，簡單如放廁紙卷的方向，皆人人習慣不同，有些女生卻總覺得看不順眼。「只要唔好將對方變成另一個自己，就會好容易相處。」Christy如此勸告。不過也有一點她絕不原諒：「他外面有另一半、第二個，Of Course，便不能用這方法想。」她笑指已跟老公說要是他出軌，Christy 便會帶3個小朋友遠走高飛。

+ 2

梁芷珮非常有個性：「任何東西都不需要框框。」（黃寶瑩攝）

裸露還是健康？ 梁芷珮：「任何東西都不需要框框」

38歲梁芷珮（Christy）拍《潮什麼》比基尼上陣，身形fit爆完全不似三子之母；帶同小朋友拍攝她也一如往昔，從不忌諱騷美好身段：「有時一兩句『係咪每次都要着咁少衫呢？』不過評價都是讚比彈多。」坦言沒有fashion sense的她，覺得夏天時穿背心、短褲非常舒適，簡單就是她的風格；正如游水、浸温泉，穿比基尼也是正常不過，她自豪地說：「我會維持這樣。」

+ 6 + 5 + 4

「不會因為『母親』角色限制我任何事」



不少女生認為「媽媽」便應當有媽媽的打扮，Christy 卻不這樣認為：「我不會因為『母親』這角色限制我任何事。」

「像是『媽媽』，覺得自己永遠不聰明，媽媽一定要在家中照顧小朋友，不可以擁有自己的生活，做運動也不允許，因為24小時看管小朋友，事實並非如此。」她更笑指20多歲時，她的小孩子在嬰兒揹帶成長，伴他夫妻倆一同與朋友吃飯娛樂。「任何東西都不需要框框」不只是 Christy 概括做媽媽的心得，也是她人生的座右銘。

38歲梁芷珮（Christy）公開日常 Keep Fit秘技==>

+ 2