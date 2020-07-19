現年25歲的何猷君，去年與超模奚夢瑤結婚，差6年姊弟戀修成正果，二人並誕下一子何廣燊。不過早前有傳麻省理工學霸，堪稍才貌雙全的何猷君，也有追不到的女生？她就是內地「最美千金」姚安娜。

姚安娜是華為公司的創始人任正非的小女兒。（annabelballerina@instagram）

來頭極大 同是學霸？

姚安娜（Annabel Yao）是華為公司的創始人任正非與第二任妻子姚凌的小女兒，隨母親姓，同時是華為「太子女」孟晚舟同父異母的妹妹，因而有「小公主」之稱。華為「孟晚舟事件」事件由2018年開始炒得熱騰騰，上月孟晚舟在加拿大被捕，加拿大法院在5月底裁定其符合「雙重犯罪」的標準，引渡聆訊會繼續進行；身為同父異母的妹妹姚安娜Annabel Yao雖然一向低調，然而姊姊的關係惹外界關心，更有指她曾拒絕何猷君追求。

姚安娜與何鴻燊孻女何超欣是好朋友。（donnayuan0605@instagram）

閨密是何超欣 全因與何猷君「唔過電」？

今年22歲的姚安娜在富二代圈中非常耀眼，好朋友都是非富則貴，如賭王何鴻燊孻女何超欣、企業家袁亞飛的女兒袁九兒，經常相約外出、玩樂，而姚安娜與超欣的友誼竟是因為哥哥何猷君的「求愛不成」？

有指何猷君和奚夢瑤結婚前，姚安娜與賭王四太梁安琪便認識，更覺得姚安娜與兒子門當戶對，一個麻省理工，一個哈佛，有意撮合二人，但姚安娜有感與猷君不過電，最後不了了之，但她卻跟超欣成為了閨密。

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姚安娜早前在哈佛畢業。（donnayuan0605@instagram）

華為「小公主」內外兼備 被封大陸「最美千金」

今年22歲的姚安娜，不像其他名媛、星二代，少在公眾場合出現，算是低調的一群，而在2018年她獲邀出席世界10大奢華舞會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal des Debutantes），罕見的華人臉孔得到關注。巴黎名媛舞會並非有錢便可出席，而是經嚴密審核名媛們的家庭背景和自身資質，就算再有錢、地位再高都不一定能有入場資格，用錢也買不到請柬，何超欣、李連杰、邱淑貞的女兒Jane Li和沈月也曾獲邀。

按圖看看名媛、星二代出席巴黎名媛舞會照片==>

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動靜皆宜 堪稱文武雙全？

姚安娜出身顯赫，家族資產逾200億，她更是一位高材生，2016年考入哈佛，當年全中國只得4人獲取錄，主修電腦工程和統計數據，曾在微軟的人工智能團隊實習。姚安娜更是位芭蕾舞蹈者，5歲時開始學習芭蕾，15歲在上海金寶龍芭蕾舞教室接受準職業訓練，期間更參演《天鵝湖》、《舞姬》、《睡美人》等經典芭蕾舞劇，另外她又到世界各地知名的芭蕾舞團的夏季集訓，無論頭腦，還是氣質，都非常出眾，更曾獲邀出席時裝騷，因而獲封大陸「最美千金」。

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