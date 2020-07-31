最近富家子弟戀上平民港女的新聞流傳得沸沸揚揚，有賭王三房兒子何猷啓被拍到與屋村出身的 20 歲女學生親密行街，也有游走於上流社會的牛津大學高材生林作，繼10A 高材生港姐前女友後，戀上會考零分的失婚裕美。網友紛紛表示不看好這種差別懸殊的愛情，然而富家公子為什麼會愛上平民港女？或許正是只有平民女生才能給他們以下四種的「特別感覺」 。

獨特感

何家三房公子何猷啟被爆戀上20歲女大學生Alice，與太太齊嬌（Gigi）兩年婚姻告吹（IG@何猷啟）

賭王三房兒子何猷啟被指一直鍾情平民女，據悉他18歲時戀上當時21歲的健身室接待員，之後的女朋友多數素人，而最近公開離婚後，被傳媒捕捉到的新歡也是出生於屋村的女學生。有指現年20歲的Alice Chung和父母及弟妹同住在東涌逸東邨，直至2017年她才離港到英國讀書。

賭王何鴻燊三房孻仔何猷啟。(何猷啟@IG)

名門出身的男生，從小身邊所見的女人，也都是社會名門或是名流子女。就連自己家族裡面的女性親戚，如自己的母親和姐姐妹妹們，都是接受同一套社交禮儀與規範，例如一式一樣的餐桌禮儀、走路儀態，以及在公眾場合的舉止談吐。而當富家子弟遇上沒有接受過這種教育的平民女子時，會覺得這些女生跟自己的家人以及平日接觸的名流女子不一樣，而這種獨特而眼前一亮的感覺，就像王子遇上灰姑娘一樣，往往容易會被以為是愛情。

刺激感

何猷啟新歡Alice Chung被指在讀書時代已「喜愛夜蒲」(豬豬女孩等你來@微博)

另外，能吸引這種富家子弟的女生，一般也是帶有帶有「壞壞」感覺。她們往往大膽豪放，激情豪爽，彷彿將自小規矩多多的富家公子，帶進了另一個世界。就如賭王三房兒子何猷啟的新歡 Alice Chung，最近被舊同學爆料指她喜愛夜蒲，昔日就讀一所 Band 3 中學時已經常常夜蒲，一星期只上兩三天學，其他的日子缺席逃課，有指他她連老師打電話叫她起牀也不理，更經常發佈與女性友人嘴對嘴親吻照，可見她性格不羈、不受管束。而名流的家長一般都不會允許自己子女逃課缺席，當一直受上流教育的富家子弟遇上這種「壞壞」的女生，也許會產生種莫名的欣賞，彷彿她們能作出自己心裏曾經想做，卻又不敢做的事，對她們特別有「仰慕」的心。

貼地感

林作與裕美承認拍拖，但裕美向來形象負面，二人因為背景不相襯而備受熱議。(wadahiromi@ig)

所謂的禮儀與規範，某程度也是抹去了自己最原始的個性。名門上流子女在高等教育下，言行需顧及自己身份形象、同時也顧己別人的面子。而平民女生卻沒有這種規範包袱，吃飯不用跟餐桌禮儀可以隨意張口大吃，面對不喜歡的事情就直接開口，縱然粗口橫飛也關係。這種「活生生的真實感」或會令富家子弟感到率真可愛，覺得能夠與不拘小節，性格大咧咧的平民女在一起相處很舒服，自在放鬆。

滿足感

林作與31歲失婚裕美拍拖，不過「條件」與前度十優港姐麥明詩反差太大令人大跌眼鏡。(wadahiromi@ig)

林作前女友是10A狀元麥明詩，現卻戀上會考0分的裕美，反差太大令眾人大跌眼鏡。許多網友，以至是林作的名流母親也認爲二人是Lust（激情）而不是Love（愛情），懷疑林作可能暫時被激情矇蔽了眼睛。不過其實早在2018年時，林作已在社交媒體表示「真心好欣賞裕美」。

林作與裕美的戀情曝光後，支持度基乎是一面倒，林作媽媽更直接表明不喜歡「出身不好」的裕美。(wadahiromi@ig)

有指林作在一次飯聚見到裕美就深深被她吸引，但礙於當時裕美有外籍男友，二人並沒即時走在一起。除了貌美身材好以外，最令林作欣賞的是跟裕美相處時感到很舒服。他以邱吉爾的母親在19世紀時曾經分別同兩任英國首相食飯的故事爲比喻：「邱吉爾的母親說，跟格拉斯頓 (Gladstone) 食過飯傾完計，你會覺得他是世界上最聰明的人，跟迪斯雷利 (Disraeli) 食完，你覺得你自己是全世界最聰明的人。」而當時林作心目中的Disraeli，正是裕美 。

一般男性都喜歡在異性面前「孔雀開屏」、「展現雄風」，而在追求兩性平等的社會裏，越來越多聰明、接受過高等教育的女生，會渴求與男性追求平等地位，有時甚至會比男生更能幹，蓋過了男生的風頭。富家公子之所以愛上平民港女，或許正是無可取代的特別感覺 ，受到平民女生的誇讚與崇拜，比起嬌氣高高在上的名門千金，平民港女自然更得富家公子歡心。