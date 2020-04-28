羅志祥和周揚青結束九年情，周揚青的一篇分手千字文爆出了羅志祥的各種出軌與渣男行為。對於周揚青的那封「毀滅式分手信」，有人會覺得她做法非常正確，勇敢道出真相，讓以後女生有所警惕。也有人認爲不應該把明星的個人感情私事，公開任由網絡公審。

面對另一半出軌偷食，你會原諒妥協，還是立馬斬斷情絲? (《原諒他77次》劇照 )

無論怎樣也好，對於另一半出軌，她選擇不妥協。即使她已到了所謂的適婚年齡30出頭，即使羅志祥已公開表示有意跟她結婚，對於殘缺的愛情，她不將就、不妥協。愛自己的女人，值得擁有更好，以下是女生要在愛情中要學懂的四個道理。

對於一個不忠的男人而言，「心癢」肯定不會只此一次。（《愛情奴隸獸》劇照 ）

對於出軌，忍一時並不會風平浪靜

面對另一半出軌，有女生會選擇果斷離開，也有女生在等待浪子回頭。如果你是個特別容易心軟的人，對著曾經背叛過你的男人，他不用多費氣力就能得到你的原諒，那就很有機會發生第二次。「江山易改本性難移」，對於一個不忠的男人而言，心癢肯定不會只此一次，加上出軌對他而言，並不需要付出很大代價，那肯定會繼續偷食。雖說一次不忠百次不用，但如果真的很想給他一個機會，就給自己設定一個限期吧，但絕對事不可再犯，若然再三犯錯，那麼縱容者也有責任了。

真愛不是用時間來衝量，沒有因為一起太久而「輸不起」，只有值不值得。(《紀念日》劇照)

不要因爲彼此拍拖時間長而怕分手

對於男生的種種出軌行為，有些女生其實早已心中有數，只不過是因為彼此拍拖時間久了而怕分手失去對方，以爲裝作不知情，忍著忍著就會過去，但其實這只會令男生心存僥倖心理，還會沾沾自喜地自己有多聰明，以爲輕易就能瞞騙過關。人生只有一次，跟不值得你愛的人在一起多一秒都是浪費時間。女生們， 面對再心愛的包包日子一久用壞了，縱使再多的不捨，你也會拿去修理或者換掉，那麼，男人呢？

結婚生仔從來不是用來修補關係，如果婚前已經相處不了，婚後只會吵得更慘烈。(《比悲傷更悲傷的事》劇照)

別以爲結婚、生小孩能修補有缺失的愛情

婚前已對你不好的男人，婚後只會更差。結婚，從來不能的用來修補破裂的關係。總有些人會在吵架、面臨分手的時候，拋出一句：「我們結婚吧。」或是當婚姻面臨危機的時候，希望生孩子令關係改善。結婚、生小孩從來不是用來修補關係的。如果發現婚前都已經相處不了，婚後只會吵得更不可開交。不少女生婚前被寵得像個公主，婚後還也不是成為了在家煮飯的黃面婆。婚前就已經對你不忠的男人，還是避之則吉吧！

不要拿青春來縱容渣男，不爲殘缺的愛情而妥協，相信下一個遇到的會更好。(《失戀日》劇照 )

既然分手，就該頭也不回地分的灑脫一點

既然走到分手這一步，就說明當初有些事情大家是接受不了的，嘗試過妥協，始終沒結果。那麼，在轉身的瞬間，就決定以後不要再回頭。這次周揚青分手分得夠恨夠灑脫，不給復合留有餘地。也許對於一般的30+歲的女生而言，向一個準備跟自己結婚的男友提出分手，再從零出發是需要莫大的勇氣；但她愛自己，不爲殘缺的愛情而妥協，相信下一個遇到的會更好。