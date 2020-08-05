一眾無綫昔日小花由大台轉戰ViuTV拍攝劇集，如胡杏兒、張可頤、陳慧珊和廖碧兒等，而在80年代便率先拍攝多部膾炙人口劇集的鄧萃雯也是其中一人，鄧萃雯精湛演技備受觀眾肯定，更成為無綫史上首位連續兩年內獲得「最佳女主角」的女星，但事業獲得如此巨大成功的鄧萃雯，多年來愛情路卻崎嶇不平，最為人熟悉便是與有婦之夫江華的緋聞。

鄧萃雯與江華曾因發展地下戀情，而惹來城中熱議和批評 (《我和春天有個約會》劇照)

鄧萃雯、周海媚、邵美琪和龔慈恩同為在80年代，火紅半邊天的當家花旦，加上四人獨特氣質和國色天香的美貌，各吸引不同的支持者和追求者，可惜四人在事業獲得成功時，卻未能在愛情路走得平靜過得幸福安穩。

鄧萃雯：戀上有婦之夫驚動娛圈 在愛跌倒才知愛情的模樣

鄧萃雯現時發展自己的演藝興趣外，也是一位喜歡參與佈道會的基督徒 (tangshuiman@IG)

早前，現年54歲的鄧萃雯為ViuTV拍攝劇集《婚內情》，為了保留名存實亡的婚姻，不惜默許第三者存在，更與年下男發生性關係。然而，在現實中經過三段刻骨銘心愛情的鄧萃雯，在接受傳媒訪問時透露現時對愛情看法是，三觀一致的伴侶才是值得自己交託感情的另一半。

以前我會認為外表很重要，現在反而追求思想和精神可以溝通，價值觀、人生觀和世界觀，三觀要一致，年齡相差不太遠的年下男，有足夠的成熟，溝通到可以接受。 鄧萃雯

鄧萃雯曾與圈中人萬梓良和鄭敬基相戀，但鄧萃雯最為人議論的便是與江華拍攝《我和春天有個約會》時，因戲生情的戀愛，當時鄧萃雯被指是第三者介入對方與太太四年婚姻之中，頓時鄧萃雯身敗名裂更人設崩塌，甚至因事件被公司冷待雪藏。

事隔多年，她在專訪節目《志雲飯局》中承認自己曾當第三者：「當時沒想過要破壞別人家庭，只想去愛。當第三者有一個很傻的想法，對方一定令你覺得他不快樂，你才是對的人，當時就以為自己是在補給或拯救對方。」但當她意識到現實不如預想，又傷害到他人時，便立即抽身，更坦言後悔愛上已婚的人：「我沒有甚麼事情後悔過，這是我唯一的後悔，不會再重蹈覆轍﹗不值得﹗」自這件事後，鄧萃雯在感情路上一直謹慎，雖然仍未能找到一生最愛，但明瞭自己需要的愛情，也是幸福的一種。

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周海媚：曾傳出九段緋聞成不婚一族? 戀愛不一定是為了找歸屬

周海媚（海味）因保養得宜被傳媒稱為「最美滅絕師太」 (周海媚@微博)

現年53歲的周海媚（海味）因保養得宜被傳媒稱為「最美滅絕師太」，也曾飾演劇集《倚天屠龍記》的周芷若而紅遍中港台，收獲眾多知名度和支持者。出道多年的周海媚（海味）所傳出緋聞更多達九段之多，但她只承認與呂良偉的戀情，兩人更在相戀約3年時，便註冊結婚，可惜兩人婚姻只維持短短的8個月便宣布結束。

往後，周海媚（海味）在愛情路上也猶如一匹脫韁的馬，一路找不到可以安頓休息處。周海媚曾分別被傳與迪生集團執行董事伍士榮相戀、被揭發展姊弟戀和與圈外建築師男友相戀12年最終分手的愛情等，周海媚仍舊對愛情抱有正面態度，更在接受媒體訪問時說：「走的時候都是自己走，有什麼不開心？開開心心又一日。」和「婚姻不是我的歸宿，我只想在愛情途上自由奔跑。」 的愛情觀，所以有時一個人活得幸不幸福，也許不只單單靠着婚姻是否美滿去衡量，而是自己心靈是否被填滿，因為愛情只是其中一個幸福的來源而已。

【按下圖看更多】「最美滅絕師太」周海媚（海味）的個人近照

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邵美琪：「奪麵雙琪」戀情成城中熱話 愛情不是一切 健康更重要

入行35年的邵美琪曾演出多部經典劇集 (《義不容情》劇照)

入行35年的邵美琪曾演出多部經典劇集如《義不容情》、《我本善良》和《九反威龍》等，當時年輕仙氣非凡的邵美琪，亦曾為張學友歌曲《情已逝》及《輕撫你的臉》的MV擔任女主角。自出道短短時間，便獲得不少演出機會的邵美琪，也曾有過5段的戀情，為人熟識的有與戚其義的六年感情、與施祖男的6年情和鬧得是城中熱話的「奪麵雙琪」戀情，那時邵美琪與鄭伊健的7年戀情傳因梁詠琪介入而分手收場，但經歷愛情失敗的邵美琪反觀更着重自己的健康，戒掉吸煙習慣外，更成為豐胸廣告和瘦身代言人。

比起愛情，邵美琪現時更為看重是個人健康，因為擁有健康身體才可以將愛延續更長時間。

【按下圖看更多】邵美琪現時保養得宜的近照和昔日劇照

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龔慈恩：愛情不是必需品 自由自在的單身生活更值得探索？

有子女萬事足的龔慈恩，其女兒林愷鈴簡直是遺傳了母親標誌的基因 (龔慈恩@微博)

原以為龔慈恩經歷第二段與台灣藝人林煒的婚姻時，其愛情故事也可說是圈中模範樣板，可是龔慈恩卻在去年年底宣布結束與林煒的20年感情，更坦白自己因多年來把感情重心投放在子女身上，令到兩人的婚姻失去保鮮，回不去當初感情。分居兩年後便決定離婚，並揚言祝福前夫林煒幸福快樂。

對於離婚不抱任何怨恨，龔慈恩在傳媒訪問並說：「在愛情中找到一個惜自己的人，是可遇不可求，也不認為愛情是必需品，更謂現階段是要享受自由自在的單身生活，所以說感情失敗並不是不可磨滅的傷痛，在乎你如何看待這件事，並學習在其他事情上找到另一種的幸福。

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【按下圖了解更多：有時候單身並不可怕，可怕的是你選擇將就：51歲張可頤單身9年自稱單身狗 尋靈魂伴侶寧缺勿濫】