台灣女星曾之喬與辰亦儒的緋聞據聞傳足9年，最終兩人在今年年頭宣布已結婚的消息，不少圈中人和粉絲也相繼為兩人送上祝賀。自14歲便以女子組合Sweety出道的曾之喬，曾被人批評樣貌不亮麗和沒有身材等。然而，曾之喬在跌跌碰碰的人生歷練中學懂接受不完美的自己，不再把「減肥」放在嘴邊，只以追求健康為大前提下，讓身體自自然然地瘦下來，成就現時擁有窈窕身材的曾之喬。

曾之喬與辰亦儒的戀愛緋聞據聞傳足9年，但今年年頭忽然在網上公布兩人已經結為夫婦，兩人不少圈中的好友也紛紛送上祝福 (chiaochiaotzeng@IG)

現年31歲的曾之喬出道至今已17年，剛出道的曾之喬曾因種種的批評，而患上抑鬱症，曾之喬亦為了讓自己重新得力，決定短暫離開娛樂圈前往「最幸福國度」的丹麥重新找回快樂源頭，並學習如何與自己自處，並在尋求過程中讓曾之喬學會受到批評不重要，而是自己在這些批評中善待自己的心，後期便成就現時是一名「開心果」的曾之喬。

早前，曾之喬便涉足YouTube界，廣邀圈中好友成為影片嘉賓，曾之喬也在影片中真情剖白對「自己」的看法，更以花擬人，形容花之盛開期皆不同，不用比較，因為花終究會展示最燦爛的一刻，也相信花朵綻放時便是人們願意接受自己的時候了。再者，曾之喬也在不同影片和訪問中分享自己不追求瘦，追求健康的養生纖體法，好讓女生從瘦身過程中也認識自己更多和可以健康地瘦下來。

【按下圖看更多】曾之喬與辰亦儒甜蜜的合照

+ 3 + 2

接受自己不完美的身材並愛上它

曾之喬不時在網上分享自己對瘦身的看法 (chiaochiaotzeng@IG)

曾之喬曾接受其他媒體訪問時說到：「女人，總是害怕別人物化我們，但是許多女人們老愛斤斤計較自己的體重、胸圍、臀圍、腰圍，斤斤計較自己的歲數，多了一點點皺紋就天崩地裂。」曾之喬認為當自己也不愛自己，像商品般的檢視甚至批判自己和其他女人，那麼真正讓自己受到傷害的正正便是「自己」了。

曾之喬坦言自己的身材屬於典型易胖的梨形身材，如何鍛煉也很難像韓國女團般擁有瘦削且筆直的美腿，但當面對自己身材不太完美的部分，更需要接受它也需要愛上它，將這些不足的地方視為一種個人特色，同時曾之喬也強調與其把時間去批評討論自己，不如尋找一個適合自己的運動方式來鍛煉身材。

減肥不應只注重瘦的程度 應以追求健康為本

曾之喬曾患上抑鬱症而導致失眠、掉頭髮和記憶力變差，這也讓她明白擁有健康身體才有資格去領略幸福(chiaochiaotzeng@IG)

曾之喬曾患上抑鬱症而導致失眠、掉頭髮和記憶力變差，也讓曾之喬明白到身體的健康才是最重要，減肥瘦身的目的不只單單為了外表，也應為了擁有健康身體而開展，因為身體是人生幸福與否的本體，沒有強健身體，只是一個行屍走肉的人。加上曾之喬從多年前的瘦身也崇尚養生之道，５年前開始不以「減肥瘦身」為目標，因為曾之喬明白到若人們追隨健康的飲食習慣和生活步調，其實永遠都不會過份的肥胖，所以曾之喬也十分注重身體養生部分，盡量吃原型食物、多攝取蛋白質和多吃蔬菜，外貌身材也愈見漂亮。

正確姿勢重現良好身形：背部挺直不駝背 無時無刻縮小腹

曾之喬也建議女生最好養成運動的習慣，找一項自己會愛上的運動發展 (hiaochiaotzeng@IG)

曾之喬自身理解到有時候人的身材比例看起來不太美觀，有時並不是欠缺自身的條件，只是平日姿勢和走路用錯方法所致，所以為了擁有良好體態，坐立行時也需要維持正確姿勢，重現美觀身形，更可減少不良姿勢所引起的肌肉疼痛等。曾之喬建議站立時，雙腳盡量要站穩，小腹也需要無時無刻在吸氣時收緊；肩膀放鬆時，背部也需要挺直來避免出現駝背；坐下時，也要確保挺胸抬頭，小腹同樣收緊。走路時，身體保持挺直，重心以後腳用力推地，避免臀部往前傾，呈「拖地」式走路，同樣隨時緊記收縮小腹，將核心肌力集中在身體的中心。

不過，曾之喬也建議女生最好養成運動的習慣，也需要找到一個最適合自己的運動方式來達到鍛鍊身體的作用。

【按下圖看更多】曾之喬平日的造型照具個人時尚觸覺，也毋懼素顏示人：