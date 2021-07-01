撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-07-01 22:00

【愛情／戀愛心理／身體語言】從一個人的言行舉止，我們大概可以猜到對方對自己的感覺，「秒回」你的信息、每天噓寒問暖等；然而人有時會口是心非，因為種種顧慮用盡方法掩蓋自己的內心感覺，只是潛意識的感覺難以隱藏，有時對方不自覺的微小動作、眼神都偷偷地洩露了真正想法。

男生對你有沒有意思？原來可從坐姿看穿他的「真實意圖」。（《Doctors》劇照）

日本心理學家澀谷昌三在著作《圖解行為心理學》中介紹了不少心理學理論，更教導讀者如何從肢體動作看出對方感覺。當你下次與自己的心儀對象約會，有機會相對而坐時，不妨留意一下對方的坐姿，未至於可以「讀心」，但至少可以知悉他對你的好感度及潛藏在心的真實性格。與人交流時，我們大多只會留意對方的臉、雙手和上半身，雙腳是容易被忽略的肢體，因此我們的潛意識也最易透過腳部動作展露出來。

心儀對象的心思有時難以猜透。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

這個坐姿 代表對你有興趣？

當你與對方談話時，他的膝蓋或腳尖是對住你，代表他對你說的話有興趣，又或者對你有好感所以想專注聆聽你說話。反之，對方的腳尖或膝蓋不是向着你，意味住他想拒絕你，或者對你說的話不感興趣。除了腳尖及膝蓋，以下8個坐姿反映一個人潛意識的想法及性格：

▼▼▼【按圖看】8個坐姿暗藏真實性格，口裡說不身體卻很誠實。哪坐姿對你有興趣？哪是暗示想調情?

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