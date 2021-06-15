性愛星座｜調情必學挑逗Dirty Talk　12星座哪一句話秒燃慾火？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-15 22:00

12星座／性愛／性慾｜雖說性與生俱來的慾望，有些內斂的女生總是在性愛中充當被動角色，即使感覺來了也不敢坦言，在床上永遠只是順從伴侶的「乖乖女」 。對於性愛，你永遠都只是敢「想」 不敢言？不如先從日常的文字訊息開始突破......

12星座性愛｜肢體接觸不是唯一引起性慾望的方式。（Unsplash/Becca Tapert）

親熱時，要撩起彼此的性慾，除了靠肢體接觸、性玩具，「Dirty Talk」 也是重要一環。單憑言語，也能讓對方臉紅心跳。只是身邊太多被教導要「循規蹈矩」 的女生，認為說些挑逗對方的「情話」 可能予人「浪蕩」 、「隨便」 的感覺。其實在男生眼中，永遠處於被動的另一半或許有點無趣，偶爾「調皮」 的情話可以增加情趣。

12星座性愛｜文字也能成為調情工具。（Unsplash/Priscilla Du Preez）

然而，把「Dirty Talk」 說出口對很多女生而言不是容易跨過的心理關口，不妨先從互傳短訊開始。關於挑逗，不少女生依然是「BB班」 ，不知從何入手？或許可以先找出另一半的星座，以下是能讓12星座小鹿亂撞的情慾訊息......

▼▼▼【按圖看】一秒挑起12星座男慾望「Dirty talk」，最受不了的挑逗說話是......▼▼▼

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