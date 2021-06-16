37歲苟芸慧被傳婚變　「美女與野獸」疑性格不合破滅：該斷的斷了

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-16 19:14

37歲苟芸慧與錫礦大王後人陸漢洋（William）於2018年結婚，一直是圈中的模範夫妻，然而近日卻驚傳二人婚變。有指苟芸慧已搬出愛巢，更在社交網站上發文表示自己已清理了20箱物品，附文：「該送的送了，該斷的斷了。」令外界紛紛端測苟芸慧在字裡行間，疑似在暗示情變。

苟芸慧與老公陸漢洋日前傳出婚變，二人結婚近3年。（joyfulck@IG）

苟芸慧結婚近3年驚傳婚變：該斷的斷了

苟芸慧與陸漢洋於2018年10月「拉上天窗」成為幸福人妻，當時婚禮更以「美女與野獸」為主題，美女苟芸慧與長相被指「其貌不揚」的陸漢洋，譜出幸福童話故事。二人結婚後偶有公開放閃，恩愛模樣令人稱羨。然而近日卻傳出二人婚變消息，有指苟芸慧與老公夫妻關係早現暗湧，苟芸慧需要甜言蜜語及關懷，丈夫卻「冷處理」加上陸漢洋並無生育計劃，有傳二人婚姻欠缺共識，令關係出現裂痕。有指苟芸慧已搬離愛巢，她更在社交平台上發文，似對婚姻作出控訴。二人性格不合其實早有端倪？

最近的日子裏，我清了20箱東西，該捐的捐了，該送的送了，該斷的斷了。 苟芸慧

苟芸慧日前在社交平台上分享自己正在清理東西，被外界揣測婚姻生意生變。（joyfulck@IG）

苟芸慧與陸漢洋性格不合早有端倪 衝動結婚難長久？

性格南轅北轍的苟芸慧與丈夫陸漢洋的婚姻生變或許早現端倪？苟芸慧曾經在訪問中分享自己結婚後的生活，她表示：

結婚後不再是一個人，兩個人的時候很多東西都要花雙倍的時間。 苟芸慧

苟芸慧與陸漢洋相差10歲，二人外貌差距大被指是「美女配野獸」。(VCG)

談及性格，苟芸慧曾坦言：「我和他的性格以及表達愛的方式很不一樣。」苟芸慧曾表示自己喜歡撒嬌、聽到甜言蜜語，希望丈夫「每天也要對我說我愛你，每天也要說讚美的說話」，然而事實上丈夫陸漢洋不擅於表達愛意：

他表面上浪漫，但有時候他不太懂得表達自己的愛或當刻的感受。 苟芸慧

苟芸慧還分享結婚後發現另一半變得越來越依賴自己，她當時笑指對方婚前也沒異樣，但婚後變得就像「小朋友」，飲食起居都需要照顧。苟芸慧形容「結婚需要衝動」，自己在毫無計劃下決定與陸漢洋共諧連理，絕對是人生中「最大的挑戰」。苟芸慧分享的人妻生活，看似是甜蜜的負擔，但在傳出婚變以後也讓外界紛紛揣測二人因性格及相處不合，感情慢慢出現裂痕，令婚姻陷入危機。

苟芸慧與丈夫陸漢洋不時在社交媒體上曬出恩愛合照放閃。（joyfulck@IG）

苟芸慧與陸漢洋相差10歲「美女配野獸」的愛戀

早年因患上甲狀腺病而肥腫難分的苟芸慧，曾因病減產，其感情之路不僅不順坦，就連演藝事業也停滯不前，人生跌入谷底。經過一段時間休養後，苟芸慧才重新回歸，隨即與錫礦大王後人陸漢洋傳出緋聞，2018年嫁入豪門，另一半對她寵愛有加，有指求婚時陸漢洋更豪送苟芸慧價值170萬港幣鑽戒，苟芸慧終於守得雲開做幸福人妻！

苟芸慧曾一度暴肥跌入人生谷底，遇見丈夫陸漢洋後於2018年嫁入豪門。（joyfulck@IG）

▼▼▼【按圖看】苟芸慧與丈夫陸漢洋被指是「美女與野獸」?▼▼▼

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苟芸慧曾與羅天宇、郭富城傳緋聞 情路曲折一度暴肥至170磅

苟芸慧入行以來曾有過兩段備受矚目的緋聞，先是與香港先生羅天宇發展「姊弟戀」，兩人相差4歲，戀情曝光後一直不被看好。有傳無綫一直不支持兩人戀情，更多次施壓，據悉二人拍拖約兩年最後遺憾分手。隨後苟芸慧又與天王郭富城，因合作拍攝廣告傳出緋聞，有傳當時郭富城背著熊黛林多次接送苟芸慧回家。最後郭富城與熊黛林的七年情破裂，苟芸慧成為衆矢之的，曾被指責是「小三」介入「熊城戀」。

受到千夫所指的苟芸慧雖否認傳聞，但事件仍然鬧得沸沸揚揚，令她承受不少壓力，有傳她的身體因此不堪負荷，在2013年更患上甲狀腺疾病而令身型暴漲，甚至有指她的體重暴升至170磅，更被外界戲稱為「肥苟」。苟芸慧的健康一度亮起紅燈，也令心情一度困擾低落，苟芸慧亦因病一度隱退娛樂圈悉心養病三年，幸好最終回復健康。

▼▼▼【按圖看】苟芸慧因病一度暴肥，一度隱退娛樂圈悉心養病三年▼▼▼

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苟芸慧愛得直接 認為愛情不被他人定義左右

性格坦率的苟芸慧面對愛情也很直接，她曾分享自己的愛情觀：「不要計算得太多，愛情不是數學公式」。生活與感情她都希望一切簡簡單單，保留最純真的一面。不過在愛情中，苟芸慧也不會迷失自己，她清楚知道自己要什麼，是一個不會輕易妥協的女生，苟芸慧表示：「無需被他人的定義左右，自己想要什麼，必須清清楚楚。」

真正的幸福是談一場你覺得值得的愛情。 苟芸慧

向來忠於自己的苟芸慧在愛情裡也不會輕易妥協。（joyfulck@IG）

無論婚變與否，人生難免會遇見逆境，生活與感情總有不稱心如意的時候，只有清楚自己想要什麼，忠於自我，勇敢做自己才能尋回快樂，朝著目標努力向前衝！

世上最好的保鮮就是不斷進步，讓自己成為一個更好和更值得愛的人。 苟芸慧

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