是怎樣的一個人，能夠令到你從此不想再見到他？所指的不想再見，並非指你分手後因太傷痛而不想再見他，而是某一天，你打從心底裡覺得真的夠了，你真的不想再見到這個人了。在這之前，你或許曾經歷過無數次以為自己已放手，然後又發現自己原來還未忘記的矛盾，然而到這一刻，你終於明白你可以一輩子都不再見這個人，不是你勉強你自己，而是你由衷覺得，這個人應該要從你的生命裡消失了。

某一天，你打從心底裡覺得真的夠了，你真的不想再見到這個人了。．（《荼蘼》劇照）

這種狀態叫「死心」，是你終於對某一個人再無任何感覺，是你已經放下了嗎？不，反而是因為你太愛他，愛得把你自己都囚禁了，要經歷一段很長的時間，甚至以「年」做單位，你才能夠真的再次呼吸新鮮的空氣。

你曾經認定這個人是你的未來，然而這個人所期望的未來裏根本沒有你。

你多次以為自己已經康復了，然而心裡的傷口猶在，只是你碰不到的時候它不作痛。（《我們不能是朋友》劇照）

我們很多人都經歷過自我囚禁的歲月，被囚禁時卻不自知，直到某一天你發現「怎麼我好像愈來愈不懂笑？」曾經很簡單的快樂，自那個人狠心的決定拋下你之後，就一併從你的世界裏帶走。然後你就不自覺的把自己囚禁起來，強逼自己工作、強逼自己忙碌、強逼自己快樂，你多次以為自己已經康復了，然而心裡的傷口猶在，只是你碰不到的時候它不作痛。

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那麼何時才能脫離這種苦難？若你不狠下心腸作一個決定，你根本難以抽身，重新出發。我們要承認有些前度值得你與他當回好朋友，但有一些前度，你是真的要決定從此與他一刀兩斷，有時候還能夠與一些過去了的人表面嘻嘻哈哈，不代表你真的釋懷了，你只是可憐連自己也欺騙，說着你根本不介意與前度做回好朋友，但抱歉，這根本是一種自虐，一種徹頭徹尾的自虐。

是怎樣的一個人，能夠令到你從此不想再見到他？

其實不再見，你才能夠與最快樂的自己相見



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