拍拖久了變理所當然？盤點20個曾令你面紅心跳小舉動　來重新戀愛

無論曖昧或談戀愛時，對方總會有些舉動讓你瞬間心跳漏了好幾拍，Dappei 編輯部幫大家整理出了 20 項，不知道是不是又幫你回憶起當初那些甜蜜又美好的回憶了呢？

按圖看曖昧或談戀愛時，20個對方讓你面紅心跳的小舉動▼▼▼

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Dappei 結語：

有些貼心小舉動當在一起久之後，好像就會習慣成自然，但大家要記得還是得永遠保持那顆初心，不要認為對方的付出都是理所當然，不過也不要太偷懶，否則會讓對方覺得為什麼在一起後就沒那麼珍惜的錯覺啊！

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原文：「直接幫你扣上安全帽」！盤點 20 個讓人心跳漏一拍的小舉動，看完瞬間好想談戀愛！

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