坊間不少愛情帖文都描述女生心目中所渴求「理想男友」的特徵，當中不少特徵都與「暖男」有關，如開朗、懂得照顧他人和細心等。但原來網上除流行各種「暖男」男友指標外，於日本網上也流傳「治癒系女生」的8大特徵，當中的特徵也被男網民列為是理想伴侶的條件。

韓國男神朴寶劍曾被當地傳媒選為「2018年最佳男友範本」。(《男朋友》劇照)

根據日本媒體《Smartlog》曾發表的分析文章中，仔細指出治癒系女生所具備的8大特質，當中的特質更被日本網民視為是理想伴侶的條件，因為不少的特質不但能溫暖男性的內心，更能成為個人獨特的吸引力，女生也不妨參考以下「8大治癒系女生特質」，讓自己成為一個具吸引力的女生吧！

一：反應率性不造作 可顯示真我個性

反應率性不造作的女生對於男生來說別有一種的吸引力。(《我們，愛過嗎》 劇照)

美顏程式的泛濫，已經把女生真實樣貌隱藏，不少透過交友APP認識異性的人也都曾墜進「照騙」的陷阱。其實普遍的男生都喜歡女生在自己面前，表現出最真實、不造作和率真的個性。

根據日本媒體《Smartlog》指出，當男生與治癒系女生相處時，她們不會刻意掩飾自己樣貌與表情的變化，也不會特意掩飾自己的自然反應，如喜歡笑的話便會在你面前咧嘴大笑，感到憂慮時便會在你面前皺眉等，就是這個毫不造作的個性，令周邊人與她相處時，不會感到有架子和讓別人更能放開顧忌。

【按下圖看更多】「8大治癒系女生特質」其中的7項特質！！

+ 12 + 12 + 12

【按下圖看更多：雖然內在個性可以讓到個人具親和力與吸引力，但外在打扮亦是最直接吸引男性目光的策略—啤梨身形顯高瘦穿搭：台網紅口訣「寬腰合高透」遮肚腩巨臀粗腿】

+ 8 + 8 + 8

+ 2 + 2 + 2

資料來源： 《Smartlog》