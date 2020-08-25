資深藝人艾威一直都是圈中數一數二的「愛妻號」，於2015年更不惜動輒數近百萬元積蓄醫治患病的圈外妻子Lisa。艾威願意傾家蕩產與不離不棄的愛妻舉動，被傳媒公認為是一對「可共患難」的夫妻。可惜，艾威近日卻被傳媒爆出與結婚18年的妻子Lisa正辦理離婚手續，更形容婚姻不能走到最後是步伐未能一致，不涉及第三者。

艾威近日被傳媒爆出與結婚18年的圈外妻子Lisa正處於分居的狀態。(艾威@FACEBOOK)

曾傾家蕩產醫治妻子 自言照顧妻子是天經地義

現年61歲的艾威與圈外妻子Lisa結婚18年，可惜曾共患難的他們最終要離婚。(艾威 Al Wai@FACEBOOK)

現年61歲的艾威與圈外妻子Lisa結婚18年，當年兩人因游水而巧合認識，艾威更對Lisa展開追求，更曾開腔唱經典愛情金曲《Careless Whisper》，以富情感的聲線撼動依人芳心，最終抱得美人歸。婚後的艾威與Lisa一直恩愛非常，雖然兩人多年來膝下無兒亦無女，但同屬愛狗之人的艾威與Lisa，於兩年前收養一隻伯恩山犬Sashimi，並視狗狗為他們的兒子。不過，曾經一同敵過風雨的艾威與Lisa卻走不出婚姻的平淡。

對太太不離不棄也值得讚美？我不覺得這件事有多難得，這是天經地義的，老婆是我自己選的，我就要承擔責任，難道一走了之嗎？ 艾威

我老公（艾威）不太會煮飯和煲湯，中醫說要煲一種湯，他就每天一早去街巿買材料。 前圈外妻子Lisa

在2015年，艾威的妻子Lisa再度發現子宮長了巨瘤，更令Lisa需要在兩個月經歷3次的大手術，當面對龐大的醫療費時，艾威毫不介意需要付上自己畢生的積蓄，只在乎能否救回太太Lisa。可幸，艾威的誠意與愛意在最後也換來康復的太太，兩人再攜手走過難關，也為艾威換來「愛妻號」之名，艾威在接受其他訪問時談到照顧妻子是天經地義的事，猶如結婚誓詞所明言的，生死相許也都不離也不棄。

將婚姻形容為「兩人共舞」 更說離婚是因步伐不一致 但分開也帶着祝福

現年61歲的艾威向傳媒表示想低調處理有關離婚的事情。(艾威 Al Wai@FACEBOOK)

相濡以沫一生與生死與共的愛情終究還是少之又少，曾歷生死的艾威與Lisa，卻因為人生方向、價值觀與理念不同，而漸走漸遠，最終決定離婚。

婚姻猶如二人共舞，若非一拍即合，便須互相遷就去配合，但倘若經一番遷就之後，仍未能步伐一致，必然出現踐踏或絆跌情況，終舞，是唯一解決辦法。 艾威

艾威在接受媒體訪問時，形容婚姻猶如一場共舞，當磨練舞姿的時候，縱然互相遷就配合，但鍛鍊相處多時，步伐仍未能一致時，與其當中一方總是被絆跌受傷話，倒不如及早結束這一場共舞，為兩人留下更多美好回憶。雖然現時艾威與前妻正進行分居程序，但兩人的分開卻是一個完美結束，即便兩人不再相愛甚至攜手到老，但艾威仍祝福兩人未來的路上能再次感受到幸福，讓彼此的人生有更多的新發現與探索的機會，艾威坦言仍相信愛情。

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研究：離婚機率與結婚年齡有關？

婚姻能否走得最後或許需要花一生才能看透，但研究發現，原來離婚率與結婚年齡也有關？根據美國猶他大學的一個有關研究婚姻的報告發現，在28-32歲結婚的人，其離婚率是最低的，報告當中的研究人員與社會學家Nick Wolfinger，分別查看了美國全國於2006年至2013年家庭增長調查並從數據中分析，得出在28-32歲是成功結婚的最佳年數，因這個年齡層的男女經濟狀態偏向穩定和思想成熟，也因曾經歷一定的戀愛經驗，能夠選擇出適合自己的結婚對象，從而減少離婚率。

另外，研究報告也發現兩個離婚高峰期，分別是約20歲初或之前開展的婚姻，與45歲之後開展的婚姻，而在45歲或之後結婚的人，未來離婚的風險每年會提升5%。當然這只是統計數字，婚姻始終是屬於兩個人的事情，沒有絕對，二人走在一起都需要時間磨合與經歷，用心經營才會有好的婚姻，就算彼此努力過仍未合步調，選擇分開也可以是一種祝福。

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資料來源：ifstudies.org，National Survey of Family Growth，indy100