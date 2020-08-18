近年來以「顧家好男人」形象入屋的黎諾懿，深得不少家庭主婦喜愛。黎諾懿更憑着自身努力慢慢撇開「五億女婿」的稱號，攜同家庭由以往居住的西貢地區，遷入市價接近1億的何文田複式豪宅，黎諾懿亦不時在網上分享一家三口幸福滿溢的家庭照。

黎諾懿與「過億港姐」李潔瑩於2014年結婚後，更於2016年誕下兒子黎峰睿（小春雞） (nicgogo@IG)

自兒子黎峰睿（小春雞）在2016年出生後，黎諾懿默默耕耘賺錢養家，讓妻子與兒子能夠過着無憂無慮的家庭生活。黎諾懿與妻子李潔瑩便不時在網上分享照顧兒子的日常點滴，加上受疫情影響之下幼稚園開學無期，令到黎諾懿有更多時間與兒子相處，不時在天台開設吹氣池為兒子打造私人水上樂園、在客廳大玩大型玩具和在天台種植大量植物等。

黎諾懿更開設網上節目《 疫境廚神 》與網民分享煮食菜式之外，更同時曝光黎諾懿所住的豪華豪宅，根據地產網頁資料所描述，黎諾懿所住的單位面積由二千多呎至四千呎不等，設計間隔更最少四房三廳，而豪宅市價更近億元。

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年少曾靠綜援過活 煮得一手好菜成功俘虜妻子 更靠住家男形象入屋

黎諾懿憑着自身努力慢慢撇開「五億女婿」的稱號 (nicgogo@IG)

入行多年的黎諾懿在事業上多年都是浮浮沉沉，與他同期擔任「奧運六星」的林峰、陳鍵鋒、黃宗澤、吳卓羲與馬國明等人，在事業上早已有不錯的成就，當中數位更已奪得最佳男主角或在內地有一定的知名度，唯獨黎諾懿的事業總是不慍不火，未能憑出色演技彈起，更曾在過去訪問中承認低潮期住過180呎的劏房。不過在事業仍發展平平時，黎諾懿在愛情方面已收獲幸福。在2010年，黎諾懿在圈中好友周美欣的介紹之下，認識曾參選香港小姐競選的李潔瑩，二人擦出火花，黎諾懿曾在訪問中透過自己是透過精湛的廚藝把妻子李潔瑩追到手。

自己從小都懂得下廚，妻子（李潔瑩）都是因為我煮得一手好菜被俘虜，她起初覺得我懂下廚很厲害，因為她家庭當中沒有一個人懂得煮飯。 黎諾懿

黎諾懿是願意為家庭下廚的好男人 (lokyilai@IG)

黎諾懿與與李潔瑩的家庭背景甚為不同，李潔瑩生於富裕家庭，家族由做美容產業起家，有指資產過憶；黎諾懿成長於公共屋邨，自小便歷經人生五味，雖然家庭不太富裕，卻充滿濃烈親情。可惜一切自黎諾懿的父親因癌症過世便過得不一樣，黎諾懿曾在過去的訪問表示，兒時家庭需要靠着綜援過活，父親離世後，黎諾懿的母親為了照顧一家四口，便身兼兩職來養家，黎諾懿更為了幫補家計於16歲時便外出工作，更學會燒一手好菜減輕母親擔子。但想不到「廚藝」成為黎諾懿與妻子李潔瑩的紅線，也是黎諾懿後來形象漸漸入屋的元素。

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不忌被人稱「五億駙馬」與「食軟飯」 只懂努力工作讓家庭活得幸福 揚言：一個男人要有責任感 更體貼妻子的辛苦

懂得浪漫與感恩的黎諾懿也理解到妻子照顧家庭的辛苦 (lokyilai@IG)

面對家庭背景的差異，黎諾懿對李潔瑩的愛並沒有因而卻步，兩人在相戀3年之後更結婚，雖然那時有傳黎諾懿結婚時所開的婚車都是岳父名下，甚至有傳岳父更出手四千萬購置物業讓黎諾懿與李潔瑩居住，所以一直以來黎諾懿被詬病是「吃軟飯」或「女尊男卑」等，但黎諾懿卻置之不理，他在接受其他媒體訪問時也說到，深明很難改變別人對自己的看法，但自己卻可以擔當一位好丈夫，用力去讓妻子李潔瑩活得幸福。

我改變不了別人的看法，『五億駙馬』、『食軟飯』此類字眼我控制不來，若果我介意的話便影響我跟太太的感情，更加會影響我跟其家人的關係。 黎諾懿

最重要是那份信任，究竟我是一個結婚後不工作的人，抑或是一個靠自己努力賺錢養家的人，口說無憑據，我只有努力去工作，不要讓人覺得差太遠。 黎諾懿

面對家庭背景的差異，黎諾懿對李潔瑩的愛並沒有因而卻步 (lokyilai@IG)

就是黎諾懿這份堅定不移的信心與努力，他最終憑着處境家庭劇「神之馬壯」的角色，與《不懂撒嬌的女人》「賤Han」的角色漸為觀眾所認識，更進軍綜藝廚藝節目如《懿想得到》與《天天開運王》等，以細心「廚男」俘虜一班家庭主婦。面對事業穩步上揚的黎諾懿，也不忘感激李潔瑩為家庭的付出，誕下兒子（小春雞）讓他的生命更加完整與有承擔。

我見到太太睡不好又辛苦，自然要待她好一點，所以兒子出生令我急速成熟，要肩負照顧一家的責任。 黎諾懿

一個男人要有責任感，婚後要愛錫老婆，要照顧家庭，由一個男仔到結婚做男人，其實分別不大。 黎諾懿

面對兒子的成長，作為父親的黎諾懿深明他擁有很大責任，更明言人生裏學會如何做人比起會讀書更為重要，因為待人處事是否夠成熟，需靠身邊人的陪伴與指導，並從中學習好的地方。有了當父親這個角色的擔子，黎諾懿比起年輕時的他更為成熟，也能明白妻子照顧兒子的辛苦，所以每年的結婚周年紀念日，兩人除了會共聚浪漫晚餐外，黎諾懿更會送上一隻不同顏色的戒指給妻子來哄妻子開心，讓兩人彼此之間的甜蜜也不會因兒子的到來而減退。因為愛情嘛！總需要一點小心思來保鮮才可讓愛走得更遠。

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