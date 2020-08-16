新型肺炎疫情再次肆虐香港，更有報導指出第三次疫情爆發令病毒出現變異情況，當面對來勢洶洶的疫情時，不少女生也打算長居在家抗疫，減少外出用膳，以自煮為樂，所以也以儲糧為本，一次購入大量蔬菜水果或乾糧等。雖然做法有助減少外出次數，但雪櫃堆滿林林總總的食物，導致部分食材被遺忘，甚至擺放到過期變質也未曾食用，最後更有機會讓雪櫃變成細菌的溫床，到時真是得不償失了。

雪櫃堆滿林林總總的食物，導致食材被遺忘，甚至擺放到過期變質也未曾食用，相信是很多人曾經歷過的問題(yuumi_lilybud@IG)

不少新聞都指出新型肺炎確診個案與街市有關連，甚至有市民在接受訪問時憂慮變新型肺炎的「武漢2.0」，所以有機會外出購物時，盡可能都會一次過購入一星期需要食用的食材。雖然雪櫃空間感雖大，但要儲存一星期分量的食材，雪櫃很容易「爆滿」，需要收納智慧妥善存放，同時更有助延長食物保鮮期。近日，日本有人妻在網上向網民分享不同食物在雪櫃的收藏方法，令雪櫃井井有條，非常實用！

方法一：運用不同尺寸的食物收納盒收藏食物

運用不同尺寸食物收納盒收藏食物，可清晰看到雪櫃到底有甚麼食材可用 (junsan8008@IG)

不少雪櫃雖然附設不同高度的層架，但有時層架過份高或不合尺寸時，便不能有效地分隔食物，而且有時人們也會貪圖方便，把購入的食物隨意擺放入內，找尋食物時不但帶來不便，更會令食物擺放混亂一團。

但利用不同尺寸的透明食物收納盒收藏食物時，不但可以清晰看到雪櫃到底有甚麼食材可用，更可以充分利用雪櫃每一處空間，最好為食物收納盒貼上標籤或食用日期呢！

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方法二：了解食物應該要儲藏的位置

了解不同食物在雪櫃應該要儲藏的位置很重要 (nyanco.72@IG)

有時候人們購置食物回來後，不太會考慮它應該放在雪櫃哪一處位置比較合適，只是知道這款食物需要放進雪櫃當中。但其實雪櫃經常處於開關狀態，因而雪櫃門附近的溫度也容易受到影響，而雪櫃門附近的溫度也是雪櫃當中最高的，因此適合存放一些不容易變壞的食物，例如：調味醬汁和果汁，而容易變壞的雞蛋和乳製品則不適宜放在雪櫃門附近的位置。

雪櫃門附近適合存放一些不容易變壞的食物(nyanco.72@IG)

其次，雪櫃最下層是雪櫃中是除冰格以外最冷的地方，較為適合放一些生的食物，如海鮮、蔬菜水果和新鮮肉類等，也可避免生肉汁不小心滴落在已煮熟的食物上。雪櫃中層溫度較最下層為高，因此適宜放一些已煮熟的食物和不需要烹飪的食物，如剩菜和速食食品或飲品等。

方法三：可運用直立收納盒或收納袋分隔存放蔬菜

可運用直立收納盒或收納袋分隔存放蔬菜 (nacha_555@IG)

不少人也會選擇一次購入大量的蔬菜，部分蔬菜也不會即時食用，加上不即時食用的蔬菜也偏向不用用水清洗。但新鮮蔬果菜普遍也沾滿泥濘，為了避免泥濘把雪櫃弄污，日本人妻建議可運用直立式的收納盒或收納袋存放蔬菜，看起來不但整齊乾淨，更可以延長保鮮期。

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方法四：將雪櫃變得「抽屜化」

將雪櫃變得「抽屜化」，可解決需要翻箱倒櫃的問題 (toko___k@IG)

市面上較為大型的雪櫃通常也出現深度過深的情況，有時候想拿出擺放位置較入的食材時，總要翻箱倒櫃。有時候食物擺放位置太深，甚至會忘記原來自己有買過這款食材，到食物擺放到逾期也全然不知。如利用不同大小的抽屜盒便可輕易地改變雪櫃內部設計，只需要拉一拉抽屜位便能夠找到自己需要的食材了。

方法五：利用掛件工具增加雪櫃存放空間

利用掛件工具增加雪櫃存放空間 (x_m_o_m_o_x@IG)

有些公司也專門設計了一些掛件工具增加存放空間的，例如支裝醬料輕巧細小，若擺放在雪櫃格時，實在不方便找到出來。如利用專為支裝醬料而設的小工具或自製吊夾挾用每一枝的支裝醬料，隨後放在雪櫃門附近位置，真是十分節省儲存空間又方便。

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