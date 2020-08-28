新冠肺炎疫情下，大家都多了留在家中的時間，不少上班族也要在家工作(work from home)抗疫。不過長期待在家中活動量大減，每天久坐不動又不能外出運動，加上無聊時又會嘴饞吃多了，體重自然不知覺間上升。不想疫情肥一圈，最好就是利用在家的時間增加運動量，簡單又不用器材，又不需要大空間就做到的瑜伽就最適合不過了！

在家工作走動較少，而且經常久坐對電腦很容易腰酸背痛，瑜伽不但可以伸展筋骨並舒緩肌肉的緊綳感，而且對於減肥修身也有很大的幫助。來自新加坡兼擁有超過十年經驗的星級瑜伽導師Tryphena Chia，就為大家教授初學者或新手都能做到的10式入門級瑜伽招式，趕快跟著動起來吧！

1.弓步+扭轉 （Twisting Dragon Pose）

弓步+扭轉 （Twisting Dragon Pose）可放鬆背部的緊繃。

將右腳腳背朝下地面向後伸展平放，左腳向前屈曲，左膝蓋要在腳踝的正上方，然後左手放在左膝上，並輕輕將膝蓋向下壓。這個姿勢有助於伸展臀部、髖屈肌和四頭肌，幫助打開胸部和訓練背脊肌肉，完成左邊動作之後，可再換右邊進行相同動作。

2.新月式（Crescent Moon Pose）

新月式（Crescent Moon Pose）可強化背部力量，同時雕塑腿部線條。

把右腳屈膝做出弓步向前動作，左腳腳背朝下向後伸展，帶動雙手舉起手指同時指向天空，放鬆肩膀並注意手部不要貼著耳朵，做完右腳後就可以換左腳進行。這個瑜伽體式可以伸展到臀部，有肋伸展身體兩側緊綳的筋骨和肌肉，對於長時間對著電腦工作而引起的腰酸背痛，可以有舒緩的作用。

3.半一字馬（Half Split Pose）

半一字馬（Half Split Pose）有效拉伸腿部韌帶，舒緩肌肉僵硬。

維持上一個新月式的動作，與這個體式結合同時練習。將舉起的雙手撐在地板上，原本屈膝的腳盡量向前伸直，然後腳趾向後彎曲，左腿屈曲而左膝蓋要在左髖正下方，把身體稍為前傾，拉伸完左邊之後就可以換右邊。這個半一字馬姿勢有助於伸展大腿的肌肉。

4.坐立側伸展（Seated side stretch）

坐立側伸展（Seated side stretch）有助緩解經常久站久坐而引起的腰背疼痛。

首先盤腿坐下，然後左手向左側延伸並輕輕按住地板，而右手則提起並貼住耳朵向右邊伸展，右手在呼氣時慢慢向右側下方彎曲，記得保持呼吸。同時胸腔盡量傾斜指向向上空方向，做完放下右手後改換提起左手。坐姿側伸展可以讓身體變得更柔軟，達到伸展側腰肌，改善久站久坐經常引起的腰背疼痛。

初學者入門瑜伽餘下六式：(按圖看動作教學)

全港首個瑜伽旅行系列 – 「01空間 x IRIS： Your Retreat 2020」

想更深度體驗瑜伽的朋友，便一定不可錯過全港首個瑜伽旅行了！「01空間」與「IRIS」合辦舉行三日兩夜瑜伽體驗系列，讓各位瑜伽愛好者，又或是想舒解身心壓力的都市人，利用週末的假日時間，來一趟本地小型瑜伽旅行，為不能出國旅行的日子，帶來一場給合身、心、靈的愉快旅程。是次活動更由三位星級專業瑜伽導師Tryphena Chia、ChauKei Ngai和Victor Chau的親身指導，帶領大家體會瑜伽種種的樂趣，遠離煩囂的城市生活。