【吳雨霏老公｜吳雨霏第三胎】今日（9日）吳雨霏趁著36歲生日在社交平台宣布，於日前已秘密誕下第三胎，吳雨霏今次由懷孕到誕下孩子都沒有對外透露過，今次再為家中增添新成員，吳雨霏表示「這個寶寶是一個奇蹟，也是最好的生日禮物」！吳雨霏與有「網球王子」之稱的洪立熙經歷多次離合，終於2015年修成正果，婚後7年兩人十分恩愛，吳雨霏亦在今年結婚周年跟丈夫示愛指：「過去的7年比任何夢想都好」！



吳雨霏趁著36歲生日在社交平台宣布，於日前已秘密誕下第三胎！（ngk＠IG）

吳雨霏今次由懷孕到誕下孩子都沒有對外透露過，今日突然傳出好消息！（ngk＠IG）

吳雨霏與初戀男友，有「網球王子」之稱的洪立熙（Brian）於2015年步入婚姻殿堂，至今已經結婚7年，婚姻甜蜜又美滿，吳雨霏最近秘密誕下第三胎，為家中增添多一位新成員，一家五口，十分幸福！

吳雨霏在社交網站上曬出全家福慶祝老公生日。（ngk@IG）

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吳雨霏與丈夫曾三度離合 相戀8年最終牽手一生

吳雨霏與老公洪立熙的感情之路並不是一帆風順，在相識超過二十年的過程中，兩人經歷三次離合。洪立熙是吳雨霏的初戀男友，吳雨霏曾分享指，兩人在13歲時認識，當年洪立熙是網球好手，她曾透露當時是被男方打網紅的英姿所吸引，不過懵懵懂懂的青澀初戀總是短暫的，兩人經歷了第一次的分離。

數年後，在2007年的聖誕節，命運令他們再次相遇相愛，吳雨霏形容「從此我的生命就不再一樣」。當時的吳雨霏已從樂壇女子組合Cookies單飛，轉向以個人身分發展，可惜這段緣分仍然無法維持長久，兩人以分手收場。分手後，吳雨霏與余文樂曾有過一段備受矚目的戀情，二人高調認愛，可惜愛火稍縱即逝，感情維持約短短半年就低調分手，有傳這段感情讓吳雨霏受傷很深，分手後吳雨霏大受打擊，需要隱匿療癒情傷。

吳雨霏與洪立熙經歷數度離合！（ngk@IG）

謝謝你，當我沒有勇氣的時候，說要牽著我的手一起走。 謝謝你，我不完美而且很多缺點，但你都一一包容。 謝謝你，永遠把最好的東西留給我。 吳雨霏

相信一切都是命運的安排，與余文樂分手後，吳雨霏再與洪立熙復合，兩人分開後成長許多，變得成熟，在對的時間再在一起，這次他們終於「執子之手，與子偕老」，決定長相廝守、相伴一生，並於2015年結婚。

原來經得起高高低低，一切更加矜貴。 吳雨霏

吳雨霏與洪立熙於2015年結婚。（ngk@IG）

吳雨霏曾歷小產靠丈夫陪伴走過黑暗日子

在2016年，有傳吳雨霏小產，但當時她並沒有正面回應，其後她親自在社交網站上證實小產消息，表示懷疑時與老公兩人既開心又期待，得到了一份很珍貴的禮物，然而幸福很快變成惡夢，吳雨霏竟突然流產。這件事令吳雨霏十分悲傷，因失去了小生命而感到心碎！

吳雨霏曾經歷小產，全靠丈夫洪立熙陪伴走過黑暗日子！（ngk@IG）

在黑暗的日子，幸好丈夫一直陪伴在吳雨霏身旁，與她一起面對傷痛，一起走過這段難熬的日子，更因為這件事，令兩人的感情變得更加堅固，更加珍惜對方，她更鼓勵其他有相同經歷的準爸爸媽媽們，告訴他們「這不是你們的錯，千萬不要怪責自己」，最後總能雨過天晴，為他們打氣！

人生一定會經歷高高低低，最低潮的時候能夠和他一起手牽手渡過，這已是最大的禮物。

吳雨霏在丈夫的支持與陪伴下走出小產陰霾。（ngk@IG）

到了2018年，吳雨霏終於成功懷孕，先後誕下大仔Asher及細女Galilee，最近再誕下第三胎Noa，吳雨霏與丈夫能夠攜手走出陰霾，從二人世界漸漸變成溫馨的五口之家，讓人感到欣慰！

吳雨霏與丈夫至今結婚7年，一直也十分恩愛，自結婚生子後，吳雨霏亦淡出幕前，專注照顧家庭，她更在剛剛的結婚7周年紀念日中，跟丈夫甜蜜表白，「祝我最好的朋友，我的知己，我唯一的朋友周年快樂。過去的7年比任何夢想都好，謝謝你讓我所有的夢想成真，和我一起生活！我比以往任何時候都更愛你」，祝福他們一家一直幸福平安地走下去！

吳雨霏與丈夫至今結婚7年，一直也十分恩愛！（ngk＠IG）

更多吳雨霏與丈夫甜蜜合照:（點閱下圖）

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