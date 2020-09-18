在能力範圍內，找到喜歡的東西就主動爭取、遇到合適的人就去珍惜、尋覓到想要做的事就馬上去做，學會珍惜今天、珍惜現在，別讓自己輸給一個「等」字，因為你往往以為還有機會、還有明天，但其實你永遠都不知道，明天和意外哪個先來。

(aes_alien@IG)

說穿了，離開校園後的人生，愈重要的東西愈沒有明確的死線和標準，所以你往往以為總有下一次、總能暫停，能夠等將來、等不忙、等下次、等有時間、等有條件、等心情好，總是N個藉口合理化不夠感恩惜福的表現。

然而，這年來太多太多的沉重經歷告訴我們，原來人生沒有那麼多讓你猶豫的時間；沒有多少重來的機會，當失去突如其來的發現，像遺失了的手機、走散的愛人、斷掉的關係⋯⋯到時錯過了就是錯過了，無論你後來怎樣拿歉意和悔疚拼湊，也是於是無補。

因為世上有一種遲到，叫為時已晚。

講到底，沒有任何人能夠預知未來，翻開人生的最後一頁，確保意外和極端的不幸不會降臨在自己身上；沒有任何人有一顆鋼鐵心，永遠無條件把你看得很重，不管怎樣也將最大的耐心和寬容留給你，對你無微不至的關懷；對你噓寒問暖的體貼。

真相卻是，錯過一輛車你可以再等，但錯過一個人，把一個對你好的人弄丟，可能就是一輩子，一等就等成了永遠。

因此，或者你是時候學懂，別等傷透了別人才去安慰；別等人家離開了才知珍惜；別等對方永遠不在了，你才惦記著對方的好，有時錯過了現在，就永遠沒機會了。

【按圖看】更多愛情金句，提醒自己別錯過愛惜你的人：

事實上，你懂的，誰是真的愛你，誰是跟你玩玩而已；誰是總是為你擔心的「大笨蛋」，誰是形同陌路的混蛋；誰是應該以生命好好珍惜，誰是需要你繞道而行，問題在於你何時才醒覺，在傷痛襲來前已經學會知足。

好好記住，世上沒有後悔藥；世上沒有一個人有義務一直對你好，如果你遇到了，甚至決意將你融入自己的生命裏，將你變成自己生活的一部分，請學會感恩，別將一切看成理所應當和唾手可得。