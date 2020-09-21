美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與其夫人米歇爾（Michelle Obama）一向被視為政壇模範夫婦，10月3日迎來結婚28周年，米歇爾近日於原創播客節目《The Michelle Obama Podcast》中大談婚姻觀，也提到與奧巴馬相處時也曾面對艱難時刻，並說道：「好幾次，我想把他推出窗外。」。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與其夫人米歇爾（Michelle Obama）一向被視為政壇模範夫婦，兩人由1889年墜入愛河，1992年步入婚姻。(michelleobama@IG)

據外國傳媒《衛報》報導，米歇爾在最新一集的播客節目中分享到，年輕夫婦剛有孩子時，身心靈皆常感到疲倦無力，也被責任分配等問題壓垮，輕易放棄牽手的機會，也借機分享到她與奧巴馬以往曾面對的艱難時刻，坦言一段關係需要彼此經營，過程是絕不順利、甚至是驚人般吃力，更提到對「速食愛情」的看法，表明不能一直用Tinder等交友的手機應用程式來追求長久伴侶。

挑婚姻伴侶如選一枝籃球隊 將對方視為團隊 位置也需要「勢均力敵」

原創播客節目《The Michelle Obama Podcast》，由米歇爾親自主持，並希望透過自身真實的分享，與聽眾一同探討各種深層意義的人生議題。 (michelleobama@IG)

米歇爾與奧巴馬從1989年開始交往，1992年兩人決定結婚，兩位女兒亦於婚後的9年間內相繼出生。雖然二人於人前是一對模範夫婦，但身為領袖角色的兩人，婚姻中的苦難以一一訴諸人前。米歇爾坦言女兒出生後，夫妻之間的互動大幅改變，米歇爾也首次感受到母親角色為她帶來的刺痛，因懷孕階段時，奧巴馬仍四處走跳，過他的生活。於是，米歇爾心中對奧巴馬的怨恨不斷累積，更說：「我最好的朋友（奧巴馬）是怎麼回事？去健身房？你怎麼可以在健身房？我的胸部腫得像高麗菜。」那時米歇爾的確想把奧巴馬推出窗外。

在困難的時期，如果我放棄，如果我就這樣走開，我便會錯失一切的美好。」 米歇爾（Michelle Obama）

年輕的情侶們，當他們在面對感情的挑戰時，之所以會決定放棄的原因，是他們覺得自己心碎、受傷了。我想說的是，如果心碎是分手的理由，那我和奧巴馬已經離婚了，但事實是，我們仍在婚姻之中。 米歇爾（Michelle Obama）

米歇爾（Michelle Obama）在節目中分享個人經歷以至自身的愛情觀，希望聽眾領悟如何不糾結於過去失敗、束縛身心的事，也期望人們可專注於當下更具意義的事，並於生活中尋求種種答案，也包括如何在婚姻中找到彼此的「安全區」。(barackobama@IG)

米歇爾之所以透露這些事，只想讓聽眾知道，一段愛情難免有時候看對方不順眼，或許這感覺非常強烈，這種關係裏的低潮或會持續一段長時候，甚至還會延續好幾年，但並不是意味着我們就不適合彼此，需要立即放棄，也是時候好好地回憶二人以往甜蜜回憶，也不要忘記當初為何在眾人中找上他，唯獨親近他，更是深深地愛上他？

如果你在結婚時是在尋找一個團隊，你會想要找到一個能一起贏得勝利的人，也是一個強大的人。 米歇爾（Michelle Obama）

米歇爾同時也提出愛情建議，指出人們如想步入結婚，心態應如同挑選一支籃球隊員的心態一樣，認為這樣的婚姻關係或許會較好，畢竟經營愛情是一種沒有教科書的學問，只能在跌跌撞撞的經歷學會不會讓自己受傷的方法，但尋找一個想共度一生的愛侶時，也應將彼此視為團隊，就像在打籃球一樣，如果要贏的話，那麼兩個人也需要變得更強，甚至「勢均力敵」。

【按下圖看更多】奧巴馬（Barack Obama）與其夫人米歇爾（Michelle Obama）放閃照

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「速食愛情」讓人忘記認識一個人的樂趣

米歇爾（Michelle Obama）坦言婚姻包含有快樂與支持，同時伴侶也需要花費許多的心力，來維持對自己與伴侶的坦誠。(michelleobama@IG)

米歇爾在節目中也提到自己對「速食愛情」的看法，希望年輕一代不要過份依賴「交友軟件」來認識伴侶，因為只用一張相片便決定與一位陌生人約會，然後再決定這個人適不適自己，或許減少一個可以敞開心胸去認識他人的機會。但米歇爾也沒有否定「交友軟體」裏有真愛的可能性，只是提出年輕人於玩交友軟件時，容易因對方不順眼或只約會一次，便隨即認定對方與自己個性不合適，而馬上找尋另一個目標，但人們卻有意無意間陷進這個模式裏，令「關係」無法變得長久。

【按下圖看更多】米歇爾在節目中也邀請網民分享自己對婚姻之道的看法！

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資料來源：《衛報》、《Dailymail》、《CBC》