屬於單眼皮或內雙的女生，常因水腫問題令眼睛變成「豆豉眼」，看起來十分細小。雖然任誰也渴望擁有一雙水汪汪的大眼睛，但於臉上動刀改善眼睛還是令不少女生卻步。不過，原來想把眼睛從單眼皮變成雙眼皮，或改善浮腫問題，只需要「一雙手」便可以。

節目中女生示範按摩後，雙眼更有神，眼皮更明題。(biyou_kawashima@IG)

日本美容整體師川島悠希（川島さん）不時在網上分享各種「眼皮肌肉」按摩手法，標榜只需要每天抽數分鐘，便可減少眼皮出現水腫，拉提眼周附近肌肉和強化臥蠶形狀之外，更可按出明顯雙眼皮，令眼睛變得更精緻和滾圓。

日本美容整體師川島悠希（川島さん）在IG分享採用過10分鐘「雙眼皮按摩法」人士的前後對比。他曾言自己雙眼原先也是很細小，又十分易浮腫的內雙眼睛。現時也是透過按摩變成了現在的雙眼皮。(biyou_kawashima@IG)

當中以「如何按摩出雙眼皮」等的系列影片最受日本女生歡迎，也紛紛引起眾多女生的實驗精神，川島悠希推出了10分鐘「雙眼皮按摩法」，同時整理3分鐘簡易版，於日本大受歡迎，不少網民與日本節目《この差って何ですか?》親身驗證後，也大讚持續做這套「雙眼皮按摩法」，真可讓人於一個月內獲得明顯的雙眼皮。如果不想動刀，也想擺脫雙眼皮貼與減去眼皮水腫的女生，不妨參考美容整體師川島悠希所自行創立的眼皮按摩技巧，每日輕慢地揉搓3分鐘，堅持大半個月至一個月，眼皮摺痕便會慢慢變得明顯，眼睛亦會變大變明亮。！

【按下圖看更多】日本節目《この差って何ですか?》中，女生的實試日做簡易版3分鐘「雙眼皮按摩法」，眼皮一個月內的改變：

「雙眼皮按摩法」 猶如「整形級」般改善拉提眼睛附近的肌膚

日本節目《この差って何ですか？》實測日本網上瘋傳、由日本整體師川島悠希所教授的3分鐘「雙眼皮按摩法」。(美容整体師川島さん@YouTube)

「雙眼皮按摩法」於按摩時觸及臉部三處部位：「前頭骨」、「前頭肌」和「眼輪肌」，而雙眼皮按摩也主要針對三個部位，眉頭眶部、開眼角和前頭筋的按摩來達到放大眼皮摺痕效果，而川島悠希建設按摩時，手指也需要搭配一點點力道，讓效果更好。

「雙眼皮按摩法」於按摩時觸及臉部三處部位 (節目《この差って何ですか?》截圖)

【按下圖了解更多】10分鐘「整形級」的「雙眼皮按摩法」步驟教學！

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以上10個非常簡易的動作易明易懂，每天只需要抽出10分鐘的時間持之以恆，不消半個月便可以擁有天然的雙眼皮。不過，川島悠希（川島さん）為了配合都市人忙碌的生活節奏，也刻意集結出3個簡單有效且快捷的「雙眼皮按摩法」，讓大家可以短時間擁有一雙水汪汪的大眼。

【按下圖了解更多】3分鐘簡易版「雙眼皮按摩法」，３個重點正確按摩手法教學：

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資料來源：切らずに 二重 を作る方法