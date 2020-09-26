台灣男藝人賀軍翔（小美）在2017年和圈外女友陳怡玟結婚，育有一名3歲的女兒美寶，而在今年8月賀軍翔太太再度爲他剖腹誕下第二名女兒，早前他在出席活動的時候提及太太提前剖腹生產的原因，竟然是因爲星座問題，讓網友大爲震驚，並在網絡上引起非議。

今年8月賀軍翔太太再度爲他剖腹誕下第二名女兒，他最近透露太太剖腹原因引來網絡熱議。（ho_mike@IG）

賀軍翔表示，太太的第一胎是自然順產，第二胎在咨詢了醫生意見後，選擇了提前剖腹產，原因竟然是他認爲自己是山羊座，性格已經十分「腌尖」，而二女兒如果按照預產期生產的話就會是處女座。賀軍翔不希望自己的女兒同樣是出名挑剔又麻煩的處女座，所以讓太太提前兩周剖腹生產，而他表示太太也同意這個決定，因此最後二女兒就在「人爲」下從處女座變成了獅子座。

賀軍翔因爲不想第二個女兒是處女座，因此要求太太提早兩周剖腹生產。（ho_mike@IG）

賀軍翔的細女剖腹出世成為獅子座女孩:

賀軍翔的做法讓網友們感到難以理解，有不少人更批評他因迷信星座，而要求太太提前剖腹的行爲荒謬又愚昧，紛紛留言指責：「白癡的傢伙，可憐的女兒」、「對孩子影響最大的不是星座而是父母的智商」、「這樣的父親很愚昧」、「典型的不良示範」，不過也有網民表示支持，認爲這是他們夫妻決定好的事，網民們都是多管閒事。

的確，在十二星座裏面以麻煩、吹毛求疵著稱的除了山羊座之外就是處女座，兩個星座都是出了名的諸多要求，而且很難滿足她們，不過賀軍翔因爲星座的關係而讓太太開刀受苦提前要女兒出生，正正也是看到了山羊座挑剔的毛病。不過「一山還有一山高」，原來在12星座中，最麻煩讓人嫌棄的並不是處女座和山羊座，即看最麻煩星座的前5名，看看誰是「世界級麻煩友」吧！

【最麻煩星座Top5：】(按圖查看)