早前在台灣暌違32年再次重新上映的經典電影《末代皇帝溥儀》備受矚目，這套歷史電影曾經紅遍國際，在當年上映時更很橫掃奧斯卡金像獎9個大獎，除了電影中溥儀的一生讓人感到唏噓又坎坷之外，飾演溥儀的男演員尊龍同樣戲如人生。他曾是電影圈中的傳奇，因爲俊美又精湛的演技曾一度大紅大紫，名氣堪比張國榮，但風光背後卻滿是孤獨與悲苦......

在《末代皇帝溥儀》中飾演溥儀的香港男演員尊龍，因爲俊美外貌加上精湛演技吸引了大衆的眼球。（《末代皇帝溥儀》劇照）

在70、80年代的荷里活曾經出現過「香港三條龍」，包括李小龍、成龍和尊龍，而尊龍更在金城武之前就被日本媒體封爲「亞洲第一美男」，也被海外媒體稱爲是「演繹國度裏的哲學家男星」，在90年代更被美國《人物》雜誌評選爲「全球50大美人」之一，赫赫有名的他卻擁有一個悲劇的童年，也因此而造就了他孤僻又封閉的内心。尊龍在香港出生，可惜一出生便被父母遺棄成爲了孤兒，後來被殘障的婦人領養，從小就生長在貧苦又不完整的環境下成長。

尊龍被日本媒體封爲「亞洲第一美男」，在90年代更被美國《人物》雜誌評選爲「全球50大美人」之一。（《龍年》劇照）

據悉尊龍十歲左右便被送到劇團學京劇、舞蹈和武術在學京劇，因爲天資聰敏而且外表出衆，在劇團内備受老師的喜愛，很快就有機會隨同老師到外地巡演，在他年幼時期香港邵氏電影更像招攬他到旗下，有指他對外國電影更有興趣所以拒絕了。因緣際會下他在18歲的時候得到了美國家庭的資助而移居到美國，爲了學習英文他報讀了夜校，因爲要自己支付學費，所以他白天努力打工，晚上就學習，刻苦耐勞的他就連洗碗、廚師、售貨員都做過，最後更考入了美國戲劇藝術學院，並開始踏入娛樂圈。

尊龍的童年十分悲慘，從小就是孤兒的他生活艱苦。（wikipedia）

尊龍初期從不起眼的配角做起，活躍於紐約各大劇場，更曾經在紐約演出舞台劇贏得了最佳男主角，展露頭角的他引起了演藝界的青睞，首部出演的電影《Iceman》便大獲好評，之後在《龍年》中更是鋒芒畢露，英俊迷人的外表加上精湛的演技，讓尊龍被外界捧上了「神台」，之後更因爲《末代皇帝》而在國際一舉成名，橫掃奧斯卡獎項，奠定了他在國際影壇上的獨一無二的地位，當時的他威風凜凜，就連日本、台灣的民眾也爲他而癡迷，深得觀眾愛戴。

尊龍在《龍年》中鋒芒畢露，英俊迷人的外表加上精湛的演技，讓他被外界捧上了「神台」。（《龍年》劇照）

尊龍因英俊迷人的外表被封「亞洲第一美男」：（按圖看更多）

+ 2 + 2 + 2

張國榮在《霸王別姬》飾演的程蝶衣相信無人不曉，但大家不知的是原來尊龍才是這個角色的首選，只當製片偶遇張國榮後覺得他更爲柔美，因此才換了人，而尊龍也恰好接下了《蝴蝶君》中男扮女裝的宋麗玲一角，被指是和張國榮隔空較量。兩者的女裝都充滿了嬌柔的感覺，但當時41歲的尊龍男扮女裝卻驚艷四座，令人驚訝原來男人也可以如此嫵媚優雅，一顰一笑都柔情似水，大家也被他的姿態所吸引，也令數女人也自愧不如。雖然《蝴蝶君》最後還是敗給了《霸王別姬》，但是尊龍卻刷新了男扮女裝的境界，讓人不禁再次驚嘆於他的美貌和演技，連林青霞和王祖賢也被他的魅力所傾倒。

雖然尊龍無緣接演《霸王別姬》，但他在《蝴蝶君》中男扮女裝的宋麗玲一角一樣讓世人震驚。（《蝴蝶君》劇照）

尊龍在《蝴蝶君》的男扮女裝比女人還美，讓世人驚艷：（按圖看更多）

不過正所謂「爬得越高、跌得越重」，在《蝴蝶君》之後尊龍便再無出色的作品，他的事業巔峰似乎也到了盡頭，由於内向的性格他也從來不會去爭取，只是偶爾客串一下好友的電影，他寧願不接電影也不願意飾演自己不喜歡的角色，之後逐漸淡出影壇，在60歲後宣布息影，享受一個人的獨居生活。很多人都好奇，爲何條件優越的他晚年會孤獨一人？其實尊龍曾經有過一段婚姻，在他移民到美國讀書的時候ww認識了同校的同學Nina Savino，兩人於1972年就結婚，可惜婚姻只維持了7年就結束，也許童年缺乏愛的他已經失去了愛人的能力，他曾經評價過自己：

我不是特別會做人，我沒有家、沒有父母、沒有名字、沒有讀書、沒有童年，人與人之間的關係我不大懂。

尊龍和陳冲在合演《末代皇帝溥儀》時曾經傳出了緋聞，當時溥儀也對她存有好感。（雪赫家擺Pose的多多@微博）

曾讓他傾心卻同是有緣無份的女子，也有和他一起飾演《末代皇帝》的女演員陳冲。有指當時他曾經向陳冲表達過好感，可是遭到對方的拒絕，多年後陳冲早已嫁為人妻，尊龍卻仍然心裏有她，他曾經在節目中説過，他一直特別喜歡陳冲，二人愛好相同，他對她很好，她也對他也很好，陳冲是他的天使，自己也是尊龍的天使，只可惜二人最終未有開花結果。

可是她嫁人了，是我沒用，讓她跑掉了。

尊龍最愛陳冲可惜有緣無份：（按圖看更多）

尊龍的人生就如電影一般充滿跌宕起伏，至今67歲依然孤身一人。（July_Wang001@微博）

尊龍的人生就如電影一般充滿跌宕起伏，他從寂寂無名到大紅大紫，最後淡出影壇過回簡單平淡的生活，從出生時沒有親人，到晚年也沒有建立家庭，唯一擁有的就是寵愛多年的小狗互相陪伴，也許他沒有機會做好兒子、老公和父親這些角色，但是他卻成就了不凡的演藝人生，他的絕美尊容，即使放到至今，仍然讓人一眼也難忘。