娛樂圈傳來喜事！型男袁偉豪昨晚（17日）在Instagram宣佈和拍拖3年的女友張寶兒在去年同日已經求婚成功，更特意在求婚一周年公開秘密，這對金童玉女受到了全城的祝福。

袁偉豪是在加拿大尼亞加拉大瀑布向張寶兒求婚，他假藉晨運的時刻並突然下跪求婚，讓張寶兒驚喜萬分，並感動地點頭答應，兩人最後緊緊相擁在一起，在陽光和迷人景色的襯托下，整個求婚過程雖然簡單卻格外浪漫。袁偉豪一直都是圈中筍盤，對愛情專一又認真，爲人低調卻會公開戀情令女友安心，跟他玩世不恭的俊朗外表恰恰相反。

袁偉豪昨晚（17日）在Instagram宣佈和拍拖3年的女友張寶兒在去年同日已經求婚成功，獲得全城祝福。（benontheroad@IG）

袁偉豪向張寶兒求婚的浪漫經過：（按圖看更多）

看盡了娛樂圈中多少對童話婚姻的結束，還有各種出軌的花邊新聞，讓很多女生對於婚姻保持著疑惑和不安，對於婚姻期待又恐懼，社會上也不乏到了適婚年齡也仍然單身的「剩女」，她們很大部分原因都是找不到合適的完美人選，也有一種是愛情長跑多年卻未結婚，只因男方沒有結婚的意圖，女生也只有被拖著消耗青春。

很多女生戀愛的終極目標都是結婚與所愛的男人組織家庭，因此有些女生會千方百計明示或暗示男方，要知道男方對於結婚的看法，又不會嚇跑對方其實也是一門學問。到底什麽樣的男人會想結婚，又或者有什麽契機能讓男生們產生結婚的念頭呢？

有一些男性以往對於戀愛和結婚完全缺乏興趣，也沒有任何長遠的計劃，知道在親友的壓力下才開始認真考慮結婚。（wongtsuiyu@IG）

想結得成婚 先要學會分辨「會結婚的男人」?

日本知名戀愛咨詢師Dr.Goodwill就在自己的書籍《婚前看透30件事，幸福一輩子》中分析婚姻問題，他表示男人大致可以分爲花花公子、事業男、時機男和婚男四種。

他表示有一成的男人屬於「花花公子」，他們喜歡漁翁撒網，享受捕獵的快感，因此身邊女性朋友衆多，女朋友也經常換畫；而對「事業男」來說目標是追求理想，結婚根本不是他們考慮的最重要的事；另外有高達八成的男性屬於「時機男」類型，他們會在意交往對象適不適合結婚，但卻總有諸多理由逃避結婚，心中有「想結婚卻現在不是時候」的想法；最後只有一成的男性為「婚男」，他們會從談戀愛一開始就以結婚爲前提交往，而Dr.Goodwill表示「婚男」可再細分爲以下3種類型。

3種會認真考慮結婚的「婚男」：(按圖看)

男人爲何想結婚?

在外國一個男性線上社區Reddit中就有一位男網友，就提出了「男人爲何想結婚」的問題，立即引來了海量男網友的熱烈回應，想不到原來大多數的男性對於想結婚的理由都十分浪漫感性，讓人意想不到呢！

男人想結婚的10個理由：