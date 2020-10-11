口講不再介意那一個人，但仍掛在口邊又是否代表仍未放下那一個人？放不下一個人的原因有很多，可能是你仍然很愛他，但亦可能是你明明已經不再愛他了，但你依然不能放下他。為什麼呢？你的確已不再愛他了，但他當天對你所做的事，那一些傷害猶在，恍如舊患般不時發作。你納悶，你明明應該已不再愛他了，但他對你的影響卻仍然存在，你愈說不介意，愈顯得你其實很介意。

你的確已不再愛他了，但他當天對你所做的事，那一些傷害猶在，恍如舊患般不時發作。（《後來的我們》劇照）

不愛一個人，卻又未放下那一個人，真的會有如此矛盾的情況嗎？有的，經歷過的人會明白，你與那一個人是絕對不會復合的了，他可能另有新歡，甚至已經成家立室了，但他對你的影響猶在。這個是你不得不承認的狀態，這並不健康，但若然你裝作沒有事，反而令自己的思緒陷入一個更難掙脫的境地。

說穿了，他是你最愛的人，也是最能傷害你的人，而且傷害已經確確實實地發生過了，這不會因為你和他的身份有變而令傷害消失。他就算不再是你的戀人，但他對你造成的傷害卻如影隨形地纏在你附近，你試過不同的方法不去想他，可能是逼自己痛恨他、可能是逼自己接受新的事物、可能是忙其他的事以遮蓋這一種傷害，有沒有效？只有你自己才知道吧？

人生有太多時間，我們都只是忙得忘記了某些痛吧？但一旦想起那個人，那陣子幼嫩而脆弱的你，好像忽然就回來了。（《紀念日》劇照）

愛情是一種沉澱，你年輕時受傷，不代表你成熟後，傷口就自動康復。人生有太多的時間，我們都只是忙得忘記了某些痛吧？但一旦想起那個人，那陣子幼嫩而脆弱的你，好像忽然就回來了。知道嗎？有一些公道是不能討回來的，尤其在愛情裏的公道，就算當天明明是他做錯了，但他不會跟你道歉，他更不會為對你人生所造成的影響負一丁點的責任。畢竟在他的角度，他對你的責任早已於分手時掃得一乾二淨。

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留下來的，是你自己應該如此面對這一個你不應該介意卻又其實很介意的人。

首先，不用強逼自己。真的，真的不用強逼自己，不用過度的醜化他、也不用過度的美化他，你甚至不用在意這一個人吧？只因他對你已不用負任何的責任，對你需要負責任的，就只有你自己。