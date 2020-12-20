戀愛筆記｜暗戀很忐忑？他對你無興趣的3個徵兆：假裝不知你示好

相信有些女孩有過這種經驗，總是在不知不覺中在意起同學、學長、同事、男性友人，而且越來越想靠近他，對他也開始付出關心與喜歡。妳發現自己喜歡上他，妳不願意就這麼默默地暗戀他，於是妳積極地討好他、對他表示好感，妳打聽他的喜好、妳關心他的近況，妳無所不用其極地對他示好，就希望他能夠被妳打動。 文：夏雪翼／滔客

可是啊！為什麼他總是如此遲鈍、為什麼他總是自尊心那麼高？他好像明白些什麼，但是他對妳就是不冷不熱，即便妳每天傳訊息給他、三天兩頭約他去吃飯看電影，但是他就是不拒絕也不接受。他到底在想什麼？妳一直搞不懂，他那樣若有似無、模淩兩可，到底存著什麼心呢？

親愛的女孩，當妳遇到這樣的狀況，可要在心裡做好準備，妳喜歡的那個他，極有可能對妳並沒有興趣，只是因為你們的關係而不好意思直接拒絕妳。妳問怎麼可能？那麼我告訴妳，當男生對妳沒興趣時會做出這三件事情：

第一件事：假裝不知道女生在示好

面對妳的積極示好，其實他都知道，再怎樣遲鈍的男生，在妳每天傳簡訊、三天兩頭邀約吃飯看電影，而且還送上合法他心意的禮物時，都會明白妳的想法與心意，但他為什麼一直假裝不知道妳喜歡他這個事實，因為他在裝傻。首先妳得明白，妳跟他並不是沒有關係的陌生人，妳是他的同學、同事、朋友，你們以後還得一直碰面，男生基於同學愛，不好意思或不忍心直接拒絕妳，這也是他保護自己的最好方法。所以他只好假裝不知道妳喜歡他囉。

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第二件事：給妳一些善意的謊言

當妳在還不清楚對方的心意之前就向他告白，極有可能他會吱晤其詞、目光閃爍，然後對妳說些「我需要一些時間想清楚」、「我現在還不想交女朋友」……之類的話。也許妳會認為他是害羞或真的需要認真思考，但我必須告訴妳實話，其實他只是對妳說了善意的謊言，他真的對妳並不感到興趣，只是不忍心殘忍地拒絕妳。請妳在聽到對方這樣回應妳的告白時，就徹底對他死心吧！不要一直幻想他也許有一天會回心轉意，妳的青春很寶貴，千萬不要浪費在不喜歡妳的男生身上。

第三件事：不記得跟妳有關的事情

當妳喜歡的他，老是重複問妳已經說過的事，那並不代表他很健忘，而是他對妳沒有興趣。試想一下，人是絕對不會忘記自己感興趣之人的相關事情，如果是對對方有好感，甚至是有心動的感覺，那就更不可能輕易忘記對方的一切事情了。如果他總是記不得妳的喜好與厭惡之事，甚至是妳明明跟他提過好幾次的事，他卻還是輕易忘記，那麼，這就是他對妳不感到興趣的鐵證了。既然他老是忘掉妳的事，如此妳也來忘掉他吧！因為他是沒希望的對象，妳又何必將他記那麼清楚呢！

女孩啊！如果妳的他總是做出這三件事情，那就表示他根本沒將妳放在心上，更不可能將妳當作心動的對象，既然如此，妳何不果斷地放棄這個人，別再對他抱持希望，將對他的好拿來放在自己身上，好好喜歡自己，或許很快地妳就會遇到真的對妳感興趣的人。

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