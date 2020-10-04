戀愛筆記｜向「渣男」說不！6招讓你不再上當　學懂尋找對的關係

渣男、甘蔗男一直是大家感情上最怕遇到的，但也有人說感情路上一定得遇過渣男才會成長，到底該怎麼辦呢？渣男之所以讓人害怕，是因為他有能力讓你付出真心，結果卻發現是場空，為了讓自己的真心不再被踐踏，培養自己渣男免疫特質更重要，就從追求「對的關係」開始！

擋不了渣男的浪漫

渣男就某種程度來說，算是很有魅力的，不然怎麼會讓人被他迷的東倒西歪，願意付出真心對待，可能是外表、行為、個性，相處模式都有吸引你的地方，讓你不知不覺陷入。或許對彼此的想像不一樣，才讓渣男的特質一一浮現，開始「有意」的閃躲，講話不老實，開始出現很多理由藉口，渣男的種種惡行也是在你受傷之後才發現，要防患未然實在太難了，這時候不妨換個角度想想，自己可以做些什麼來讓渣男不接近你！

渣男太可惡，按圖看渣男的惡行，如何培養自己的渣男免疫特質，讓渣男無法埋身！▼▼▼▼

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＃渣男惡行

渣男就像甘蔗，吃起來甜甜的，但品嚐後都是渣，最終還是要把渣吐掉，可能在剛開始，有個浪漫的回憶，到底怎麼做到的？來看看他們「渣的能力」有哪些吧！

1. 他是曖昧高手，約會一段時間，卻遲遲不給對方明確關係，確認彼此身份。

2. 他是時間管理大師，偶爾搞失蹤搞神秘，偶爾硬要纏著你。

3. 他是說謊達人，總是能找出各種理由藉口來搪塞你的疑問。

4. 他是人氣王，朋友、飯局很多，但你永遠不知道這些朋友是誰。

5. 千錯萬錯都是你的錯，讓你對他產生「愧疚」來任意要求你。

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尋找對的關係

很多人追求感情，透過交友軟體、到寺廟祈求月老幫忙，或是請朋友牽線介紹，都是想要有一個情人、伴侶、男朋友，卻不知道自己要的是一個怎麼樣的關係，也可能會預設對方的外型、個性種種條件，卻不確定自已適合怎麼樣的人。因此在追求感情的路上應該多問問自己希望的關係是什麼？

渣男免疫

提供幾個方法讓自己對渣男免疫，也讓他們不敢靠近！

1. 培養自信，你必須要對自己有自信，將選擇權握在自己的手上。

2. 獨立不依賴，很多時候和自己相處比任何事情都重要。

3. 有勇氣拒絕，在一段感情裡，委曲求全不見得是件好事，最後可能淪為情緒勒索。

4. 快刀斬亂麻，不要怕分開，勉強來的感情實在太累了！

5. 學會表達自己想法，用對的方法有效溝通，不產生誤會。

6. 眼界放遠放大，天底下的男人這麼多，不少他一個。

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Dappei 結語： 搭編相信每個遇見都是最好的安排，在感情路上即使走的不順遂，但我們必需往前走才能看到更多可能。了解自己、愛自己，充實自己後，相信花若盛開蝴蝶自來，我們一起加油！

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原文：一直遇到渣男超崩潰？用 6 大招培養「渣男免疫體質」，去去渣男走！

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